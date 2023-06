Stranddagje gepland dit weekend? Volgens de Reddingsbrigade moet je híervoor oppassen

Je zou het niet verwachten nu het zo bloedheet is, maar de Noordzee is nog steeds zo’n 13 graden. Even verkoeling zoeken is geen probleem als je voeten de grond nog kunnen raken, maar echt gaan zwemmen is niet heel verstandig. Mocht je dit toch willen doen, dan moet je volgens Ernst Brokmeier, woordvoerder van de Reddingsbrigade, erg voorzichtig zijn.

Extra ogen

Doordat je ineens van heel warm naar koud gaat, kan je lichaam in de kramp schieten. Als dit op één of twee plekken is, dan is dit nog niet zo erg. Maar als je hele lichaam verkrampt, dan is dat heel gevaarlijk. Als je toch graag wilt gaan zwemmen dan is het volgens Ernst verstandig om ervoor te zorgen dat iemand je vanaf de kant goed in de gaten houdt. “Of ga met meerdere mensen het water in, dan kun je elkaar helpen. Maar blijf bij voorkeur op een plek met grond onder je voeten.”

Laat je luchtbedje thuis

Met een luchtbedje de zee in gaan is ook niet heel verstandig, er staat namelijk een aflandige wind. Dat is fijn als je op het strand ligt omdat het zorgt voor een beetje verkoeling, maar als je met een luchtbedje de zee in gaat, dan drijf je al snel af. “En dan terugkomen tegen de wind in, is een stuk lastiger”, zo legt Ernst uit.

Bron: Max Vandaag