Als er een deel van je huis is dat veel te verduren heeft, dan zijn het wel je ramen. Denk aan stof, vet, rook, insecten en vogelpoep. Daarom is het ook belangrijk om je ramen minstens vier keer per jaar schoon te maken, zodat ze lekker schoon en fris blijven. Ramen zemen is alleen niet het makkelijkste klusje, want je zit al snel met lelijke strepen en een vieze waas. Dankzij deze tips heb je daar voortaan geen last van.

Kies het juiste moment uit

Zodra het zonnetje schijnt, ben je je extra bewust van hoe vuil je ramen eigenlijk zijn en heb je waarschijnlijk zin om ze direct aan te pakken. Toch kun je dit beter niet doen. Maak de ramen juist schoon op een bewolkte dag. Door de zon drogen je ramen namelijk sneller en zullen er ook strepen ontstaan en dat wil je natuurlijk niet.

Verwijder voordat je begint het ergste vuil

Als er bijvoorbeeld vogelpoep om je ramen zit, dan kun je dit beter al verwijderen voordat je er met een trekker overheen gaat. Pak een beetje tandpasta en doe dit op een tandenborstel. Schrob de vogelpoep er zachtjes vanaf en je zal zien dat het zemen van je ramen een stuk makkelijker gaat.

Gebruik niet te veel schoonmaakmiddelen

Het is natuurlijk heel verleidelijk om een lekker sopje te maken voor je ramen, maar dit kun je beter niet doen. Strepen op ramen ontstaat namelijk meestal omdat je teveel schoonmaakmiddel in het water gebruikt. Je kunt het beste alleen water gebruik en een scheutje ammoniak als je ramen echt heel vet zijn. Om je ramen helder te krijgen doet een klein scheutje glansmiddel ook wonderen óf een halve ui. Spiritus kun je beter niet gebruiken want dat kan zorgen voor lelijke oliestrepen en een blauwe waas.

Ga de juiste kant op met je trekker

Omdat vuil zowel aan de binnen- als buitenkant van je ramen zit, kun je het beste beide kanten tegelijkertijd oppakken. Trek je ramen aan de buitenkant van beneden naar boven droog en van binnen van links naar rechts. Zo kun je namelijk meteen zien of er strepen aan de binnen- of de buitenkant zitten.

Gebruik krantenpapier

Heb je uiteindelijk toch nog strepen op je ramen? Pak dan wat krantenpapier en ga hiermee over je ramen heen. Je zal zien dat je dan na afloop geen strepen meer hebt. Deze methode wordt ook vaak door glazenwassers gebruikt, dus dan weet je dat je goed zit!

Bron: Plein.nl