Strontje in je oog: hoe ontstaat het én hoe kom je er vanaf?

Wij leggen het je hier uit.

Wat is een strontje?

Een strontje is een abces in een kliertje van je boven- of onderooglid, dat ervoor zorgt dat je ooglid rood en dik wordt. Vaak is het ook heel pijnlijk. Soms zit er op de zwelling ook nog een geel puskopje die na verloopt van tijd open kan gaan. Een strontje ontstaat vaak plotseling en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een bacterie. Bijna altijd gaat het hier om de stafylokok-bacterie. Een strontje kan zowel aan de binnen- als buitenkant van je ooglid zitten. Omdat het gaat om een bacterie, is het heel belangrijk dat je je handen wast nadat je het bultje of je oog hebt aangeraakt. Ook kun je beter geen lenzen dragen tot het strontje weer volledig weg is.

Hoe kom je weer van het strontje af?

In de meeste gevallen verdwijnt een strontje binnen twee weken uit zichzelf. Wanneer het puistje opengaat droogt de abces uit en heb je ook meteen minder last van pijn en irritatie. Mocht je nou willen dat het strontje sneller weggaat dan kan het helpen om een paar keer per dag een warm kompres op je oog te leggen voor ongeveer 10 minuten. Dit bevordert namelijk de ‘rijping’ van het strontje. Iets wat je nóóit moet doen, is het strontje zelf met je vingers proberen uit te drukken.

Mocht het strontje niet vanzelf weggaan, dan kan een arts onder verdoving een klein sneetje maken in het bultje, zodat de pus weggaat. Om te voorkomen dat het strontje weer terugkomt kun je het beste je oog reinigen met een watje gedrenkt in lauwwarm water.

Bron: Oogfonds