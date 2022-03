“Stroopwafel!” Prins Harry spreekt Nederlands

Gehuld in oranje krijgt de Britse prins een stoomcursus Nederlands van het Nederlandse team van de Invictus Games en hij doet het niet eens zo slecht. Zo leert de prins onder meer het woord “stroopwafel” en de zin “Goedemiddag, jullie hebben het goed gedaan”.

De prins is de initiatiefnemer van het sporttoernooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. Hij bezoekt in april het evenement, dat van an 16 tot 22 april in Den Haag is.

Aan het einde van de video vraagt een van de teamleden of de hertog van Sussex zijn hoed niet vergeet. Hij zet een oranje hoed en zonnebril op en onthult het oranje shirt dat hij onder zijn vest draagt. “Kom maar op”, zegt Harry.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, gevolgd door Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 2017) en Sydney (Australië, 2018). Harry, die zelf twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan, bedacht het toernooi om de militairen te helpen bij hun herstel.

Prins Harry zal met Meghan waarschijnlijk bij het event in Nederland aanwezig zijn.

💛🖤| Prince Harry, The Duke of Sussex, is getting ready for the Netherlands with some Dutch lessons. We look forward to giving him a warm welcome in #TheHague. As we all prepare for The Games, our thoughts are with Team Ukraine, as well as their friends & family. #InvictusGames pic.twitter.com/HD7kRr3ZX7 — Invictus Games The Hague 2020 (@InvictusGamesNL) 12 maart 2022

Bron: Sky News, RTL Nieuws