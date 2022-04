Succes met de verkoop! Zó verkoop jij op Koningsdag al je spullen

Vrijmarkt tips

1. Het ideale plekje

Zorg voor een goede plek waar veel mensen voorbijkomen. Sta dus vroeg op, of haal een nachtje door op je kleedje of bij je stand, want je bent vast niet de enige met dit idee.

Om extra op te vallen kun je je plekje versieren met slingers of ballonnen. Hoe meer je opvalt, hoe meer mensen een kijkje bij je komen nemen. En mensen trekken mensen aan, dus hoe meer mensen er om je heen staan, hoe meer mensen er naar je toe zullen komen.

2. Het perfecte assortiment

Stel je assortiment kritisch samen. Ja, je wil van die oude troep af, maar het scheelt een hoop gesleep met spullen als je even kritisch door je handel heen gaat. Videobanden, cassettes, oud bestek en kapotte spullen kun je beter thuislaten of recyclen.

En hoewel we een vrijmarkt ook wel eens een rommelmarkt noemen, betekent dat niet dat je plekje een grote bende hoeft te zijn. Door ervoor te zorgen dat al je spullen er netjes bijliggen, zul je meer verkopen.

3. De verteller

Maak het persoonlijk door een mooi verhaal of anekdote te vertellen over de spullen die je verkoopt. Dat maakt het verkopen voor jou een stuk leuker en gezelliger door het contact met de klant.

4. Waardevol

Weet wat je verkoopt en hoeveel je spullen waard zijn. Tweedehands spullen verliezen (meestal) iets van hun waarde en de aankoopprijs zul je er niet snel voor terugkrijgen. Zeker als je doel alleen is om je zolder leeg te maken, hebben té hoge prijzen geen zin.

Zorg er ook voor dat de prijzen te zien zijn. Hang duidelijke briefjes op waarop met grote letters de prijzen staan aangegeven.

5. Aanspreekbaarheid

Zorg ervoor dat mensen je kunnen zien. Als ze vragen hebben of willen onderhandelen, dan moeten ze je wel kunnen zien en kunnen aanspreken. Als het lijkt of er niemand bij de spullen staat, zullen mensen sneller doorlopen. Het is ook handig om diefstal te voorkomen, als er iemand in de buurt is, zullen dieven toch nog even een keer extra nadenken.

6. Euro! Euro! Euro!

De uitverkoop, wie houdt er niet van? Je hoeft natuurlijk niet de dag te beginnen met allerlei leuke aanbiedingen, maar tegen het eind van de dag om van de laatste restjes af te komen kun je best een paar leuke aanbiedingen gebruiken. Denk aan alles voor een euro, 2 halen 1 betalen of 6 voor 4 euro.

Koningsdag checklist

Een goede voorbereiding is het halve werk en om er goed bij te zitten op de vrijmarkt is het handig om een aantal spullen mee te nemen.

een of meerdere kleedjes

een tafel

kratten voor je koopwaar

wisselgeld

stoelen of krukjes

eventueel een kledingrek

Overige tips voor een leuke dag

Het is natuurlijk ook belangrijk dat je zelf een leuk dag hebt. Zorg er daarom voor dat je er goed bijzit. Neem een stoel mee en zorg dat je genoeg eten en drinken bij hebt en dan mag de oranje tompouce natuurlijk niet ontbreken. En afhankelijk van de weersvoorspelling is het misschien ook handig om wat zonnebrand of een zonnebril mee te nemen. En het is natuurlijk nooit een slecht idee om een afdekzeil mee te nemen voor je spullen, dan weet je zeker dat Koningsdag voor jou niet in het water valt.

Heb je toch nog spullen over? Maak er iemand anders blij mee door de spullen te doneren aan een goed doel of de kringloopwinkel. Op allekringloopwinkels.nl vind je een kringloop in de buurt.

