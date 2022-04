Surprise! Ruben van der Meer deelt kiekje van toen hij ‘nog wilde haren had’

En wat blijkt? Vroeger had Ruben een overvloed aan haar.

Ruben met lange lokken

Wanneer je iemand alleen maar kaal hebt gezien, dan heb je natuurlijk geen idee of iemand blond, zwart, bruin of rood haar had. Gelukkig kan Ruben dit ophelderen, want op de foto die hij deelt is hij te zien met witblonde lange lokken. En dat niet alleen: er blijkt zelfs nog een flinke slag in zijn haar te zitten. “Toen ik nog wilde haren had”, zo schrijft hij grappend bij het kiekje.

Complimentjes

Veel van zijn volgers hadden niet verwacht dat hij er met haar zo uit zou zien. Zo schrijft Jan Versteegh: “Die zag ik even niet aankomen”. Soundos El Ahmadi is fan van de look: “Mooiboy”, zo complimenteert ze hem. Ilse Warringa moet vooral lachen om de foto: “Haha, geweldig!” zo schrijft zij. De meningen over wat hem nu beter staat, kaal of mét haar, zijn nogal verdeeld. Zo menen een aantal mensen dat hij er kaal stukken beter uitziet, terwijl anderen juist vinden dat de lange lokken hem goed staan. Kijk en oordeel zelf:

Bron: Instagram