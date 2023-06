Susan Smit over actie voor Nationaal Heksenmonument: 'Dieptepunt van vrouwenhaat’

Aan LINDA. vertelde Smit onlangs over haar motivatie om actie te voeren.

Herksenvervolging

Smit strijdt hier al 23 jaar voor, vertelt ze in gesprek met LINDA. In 2001 bracht ze Heks uit, waarin haar journalistieke zoektocht naar hekserij een persoonlijke werd. Inmiddels noemt Smit zichzelf een moderne heks. “Destijds werd ik nog beschimpt en bedreigd. Als ik een lezing hield, was er soms politiebegeleiding nodig en werd er buiten geprotesteerd door mensen met een angst voor de duivel: ze dachten dat ik aan het flirten was met demonen.”

In het boek Heks vertelt Smit het waargebeurde verhaal van Entgen Luijten. Eind zeventiende eeuw was zij het laatste slachtoffer van de Nederlandse heksenvervolgingen. “Je ziet dat steeds meer mensen bereid zijn om over deze pijnlijke periode in onze vaderlandse geschiedenis te praten, en het stereotype van de sprookjesheks loslaten”, vertelt ze daarover aan het blad.

Veroordelingen voor hekserij

Over de hele wereld worden steeds vaker excuses aangeboden en monumenten opgetuigd. Zo kondigde de Amerikaanse staat Massachusetts vorige week een officiële kwijtschelding van schuld aan voor twaalf mensen die zijn veroordeeld voor hekserij. In 2022 bood de Schotse premier op Vrouwendag haar excuses aan voor de moord op duizenden vrouwen, en ook in Nederland zijn op steeds meer plekken gedenkplaten te vinden.

Smit vertelt daarover aan LINDA.: “De vervolgingen waren het dieptepunt van vrouwenhaat. De vrouwen die als heks werden aangewezen, waren opvallend vaak alleenstaand of weduwe. Ze waren vroedvrouw, genezeres, eigenzinniger, mondiger of losbandiger dan ’de kerk’ gezond achtte.”

Nationaal heksenmonument

Samen met schrijver Bregje Hofstede en theatermaker Manja Bedner is Smit initiatiefnemer van het Nationaal Heksenmonument. Zaterdag voeren zij met medestanders actie op verschillende plekken in het land en herdenken ze de slachtoffers door witte bloemen neer te leggen en hun namen voor te lezen. Ook zamelen ze geld in om het monument te kunnen realiseren.

Deze zaterdag organiseert de stichting Nationaal Heksenmonument een landelijke actiedag en herdenking voor de slachtoffers van de vervolgingen.

Susan Smit is een bekende schrijfster en heeft al meerdere boeken geschreven.

