Suus uit B&B Vol Liefde wordt de hulpkracht in de B&B van Debbie

Suus, die eveneens op zoek is naar de liefde via het programma, wordt namelijk de nieuwe hulp in de B&B van Debbie.

Suus treedt in dienst bij Debbie

Het nieuws werd bekendgemaakt door Suus zelf met een vrolijk kiekje op Instagram. Hierop is duidelijk te zien dat ze warm wordt warm onthaald door haar nieuwe werkgeefster Debbie en haar kersverse liefde. ‘Geadopteerd door de familie’, begint ze de caption van het bericht en ze sluit af dat ze ‘erg enthousiast’ is om daar aan de slag te gaan.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Suus (@suuskiiiii) op 3 Sep 2023 om 7:33 PDT

Een aanwinst

Het is wel zeker dat Debbie hier geen spijt van gaat krijgen, aangezien Suus al in de B&B van Bram haar skills in de moestuin liet zien. En dat is niet het enige, want ze heeft ook ervaring als kok. Hoogstwaarschijnlijk zien we haar dus kokkerellen in de keuken van Can Portell.

Suus en Bram

Met dit nieuws wordt ze geïntroduceerd als de raadselachtige nieuwe liefde van Bram. Eerder vandaag liet de B&B-eigenaar zich hierover uit op YouTube: ‘Het is nog allemaal pril, maar het is wel heel serieus. Ik heb het heel erg leuk met haar, en het gaat ook heel erg goed’ vertelt hij. Wel voegt hij hieraan toe dat hij het allemaal even wil laten ‘bezinken’, omdat het allemaal nog zo vers is. ‘Ook voor haar, er komt nu heel veel op ons af’, aldus Bram.

Het gaat momenteel niet zo goed met Marian uit ‘B&B vol liefde’. De afgelopen tijd zijn er wat vreemde dingen gebeurd binnen haar bedrijf:

Bron: Telegraaf