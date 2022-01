De blondine komt namelijk langs om met presentator en voice-over Carlo Boszhard terug te blikken op de afgelopen tijd.

Gezondheid

Sylvia heeft het de afgelopen maanden namelijk behoorlijk voor haar kiezen gehad. Tijdens de opnames van haar seizoen van Married at first sight werd er namelijk longkanker bij haar geconstateerd. Haar kersverse huwelijk met Freddy kapte zij daarom af: ze wilde niet dat hij de dupe werd van haar ziekte.

Ups en downs

Haar ziekte verliep een tijdje met ups en downs. Na de vaststelling volgden meerdere behandelingen en leek het de goede kant op te gaan, tot ze begin augustus te horen kreeg dat er een witte vlek op haar long te zien was tijdens een PET-scan. Gelukkig bleek een paar dagen later dat het ging om een ontsteking. Bovendien was de witte vlek al snel weg en was de tumor geslonken.

Uiteindelijk kwam er 25 oktober 2021 het laatste goede nieuws: de tumor in haar long is niet meer actief en de artsen vonden toen alleen nog littekenweefsel, geen kwaadaardige cellen meer.

Geen spijt

Sylvia, die eerder al borstkanker had, vertelde begin dit jaar in Jinek dat ze geen spijt heeft dat ze aan het programma heeft meegedaan. “Het heeft me door mijn ellendigste periode geholpen; 30 bestralingen verder en een hele hoop chemokuren”, zei ze.

Maatje

Haar ex-man Freddy was toen nog altijd in haar leven, maar dan als vriend. “We hebben nog steeds een goede verhouding” zei hij. “We bellen elkaar wekelijks, Facetimen. Ik probeer haar zoveel mogelijk te steunen met de situatie.”

Wij zij heel benieuwd hoe het nu is met Sylvia, haar gezondheid en natuurlijk hoe het gaat met Freddy!

Bron: Shownieuws.