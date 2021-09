Sylvie Meis viert huwelijksjubileum niet samen maar deelt prachtige foto met man

Wie herinnert zich de vele jurken en zoete foto's nog van Sylvies huwelijk? Het is alweer een jaar geleden dat we mee mochten genieten van misschien wel een van de grootste showbizz weddings. Inmiddels is Sylvie al een jaar officieel de vrouw van haar Niclas.

Lief bericht

“The best things in life are better with you!", plaatst de presentatrice dan ook op Instagram. Bij de tekst siert een prachtige foto van de heugelijke dag waarbij het toen nog kersverse echtpaar knuffelde bij de zonsondergang. “Dankjewel dat je mijn partner in het leven bent, mijn geliefde en mijn beste vriend", schrijft Sylvie verder nog in het Engels onder de foto. “Dat je aan mijn zijde bent, onvoorwaardelijk van me houdt, mij en mijn dromen support en mij het gelukkigste meisje ter wereld maakt!” Tenslotte geeft Sylvie aan nog een ‘lifetime together‘ te willen zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis (@sylviemeis) op 19 Sep 2021 om 2:44 PDT

Niet samen

Helaas is het liefdeskoppel op deze heugelijke dag niet together. Sylvie is namelijk op Mallorca, voor opnames van - hoe toepasselijk - Love island. Hoe het eenjarig huwelijksjubileum gevierd zal worden, is dan ook niet helemaal duidelijk. “Ik weet niet hoe het gevierd gaat worden, dus ik laat mij verrassen", vertelde ze onlangs dan ook in een gesprek met Rtl boulevard.

Bron: Instagram, RTL boulevard.