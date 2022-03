Tanken in België loont nu ook als je ver weg woont

RTL Nieuws deed een rekensom: volgens de nieuwssite kan het zelfs financieel de moeite waard zijn om in België te tanken, als je 120 kilometer van een Belgisch tankstation woont.

Tanken in België

In de berekening gaat RTL Nieuws uit van de meest voorkomende auto in Nederland, wat een Volkswagen Golf is met als bouwjaar ook een gemiddelde, namelijk 2011. Deze auto rijdt 1 op 16 en heeft dus een benzinetank van 55 liter. De adviesprijs voor benzine in België is op dit moment 1,95, maar daar gaat dus nog de accijnsverlaging vanaf. Hierdoor kost een volle tank in België dan net geen 100 euro: 97,68.

15 liter ‘gratis’

In Nederland liggen de prijzen hoger. Hier is de adviesprijs op dit moment 2,43 per liter. Dit betekent dat je dus voor hetzelfde bedrag een stuk minder benzine hier krijgt, namelijk maar zo’n 40 liter. Als je dus in België je Golf volgooit, krijg je bijna 15 liter ‘gratis’. Hiermee kun je in totaal zo’n 240 kilometer rijden, dus ongeveer 120 kilometer heen en weer. Als je een diesel rijdt dan heb je iets minder voordeel, omdat diesel in België vrij duur is. Het scheelt dan ongeveer 100 kilometer per enkele reis.

Bron: RTL Nieuws