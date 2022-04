Omdat Charlene met ernstige ontstekingen in haar keel, neus en oren kampte en last had van vermoeidheidsklachten, verbleef ze een tijdje in haar thuisland Zuid-Afrika. Bij terugkomst in Monaco bracht ze ook nog een periode in een kliniek door.

Vrolijk pasen

Inmiddels is ze weer terug bij haar gezin: prins Albert van Monaco en hun tweeling Gabriella en Jacques. Op foto’s die ze via Instagram deelt, zien we het gezin voor paasfoto’s poseren bij een zwembad. Wat een plaatje(s)!