Robin en Rasha woonden noodgedwongen met hun twee dochters illegaal in een chalet op een vakantiepark. Maar omdat die woning verkocht was, moesten ze daar binnen een week weg. Omdat dit al plan F was, hadden ze geen andere plek om naartoe te gaan en zagen ze nog maar één mogelijke uitweg: ze schakelden de hulp in van het team van Uitstel van executie.

Mooiste aflevering ‘Uitstel van executie’

Martijn Krabbé noemde deze aflevering voorafgaand op Instagram ‘de mooiste’ en dat is volgens de kijkers van het programma terecht. Robin en Rasha, die oorspronkelijk uit Egypte komt, hadden het jaren geleden allemaal namelijk prima voor elkaar. De twee leerden elkaar kennen in het hotel waar ze allebei werkten en twee maanden later gingen ze samenwonen in het huis van Rasha in Haarlem. Toen de moeder van Rasha de diagnose leverkanker kreeg, besloten ze dat ze bij haar in Egypte wilden zijn. Ze zegden hun baan op om voor haar te zorgen.

Terug in Nederland

Robin vond in Egypte een leuke baan en ook hun eerste kindje werd daar geboren. Wanneer Rasha weer zwanger is en hun eerste dochtertje naar school moet, verhuizen ze terug naar Nederland. Ze gaan tijdelijk in een chalet wonen. Robin vindt al snel weer een leuke baan, dus ze hebben er vertrouwen in dat ze ook snel ergens anders kunnen gaan wonen. Maar als Rasha kinderbijslag wil aanvragen, blijkt dat hun dochter, door een administratieve fout op de Nederlandse ambassade in Caïro, zonder ouders staat geregistreerd. Dat zou er zelfs voor kunnen zorgen dat het meisje door jeugdzorg bij haar ouders wordt weggehaald.

Een uitzichtloze situatie

Als ook nog blijkt dat Rasha bij terugkeer in Nederland voor zichzelf een nieuwe verblijfsvergunning moet aanvragen en daar lang op moet wachten en Robin zijn baan verliest in coronatijd, ziet het gezin geen uitweg meer uit de situatie. Ze moeten verhuizen, maar kunnen zich niet inschrijven voor sociale huur en kunnen ook geen werk vinden of uitkering aanvragen voor Rasha om zo een huis in de vrije sector te kunnen betalen. Geld voor een reis naar Egypte om hun dochter te laten erkennen, is er ook niet.

Oplossing ‘Uitstel van executie’

Zelfs het team van Uitstel van executie ziet niet meteen een oplossing voor de situatie van Robin en Rasha. Maar ze geven natuurlijk niet op. Gelukkig weet makelaar Alex op de valreep een plek te vinden in een gezinsopvang waar ze tijdelijk heen kunnen en vindt Robin een nieuwe baan. Met een beetje hulp van budgetcoach Eef ontvangt Rasha haar verblijfsvergunning en kunnen ze zelfs de reis naar Egypte maken om die beruchte stempel te halen.

Nieuwe woning

Uitstel van executie zou Uitstel van executie niet zijn als er niet nog een enorme verrassing voor het gezin zou zijn. En dat is: een nieuwe woning! En niet zomaar een woning, een compleet opgeknapte en ingerichte woning. Als op het einde van de aflevering ook nog eens blijkt dat Rasha een nieuwe baan heeft, lijkt niets een mooie toekomst voor het gezin meer in de weg te staan.

Niet alleen presentator Martijn Krabbé vindt dit een van de mooiste afleveringen van het programma, ook kijkers waren erg onder de indruk:

Wat was dit een mooie aflevering. Ik wist dat er armoede en ellende bestaat in Nederland, maar dit, deze mensen! Wat kunnen wij zelf doen voor om deze vergeten groep op de agenda van de regering te krijgen. #uitstelvanexecutie — Karen 🇺🇦 (@navy_girl1974) 11 april 2022

"Dat je naar je werk gaat en je niet meer bang hoeft te zijn dat jeugdzorg de kinderen meeneemt" 😭😭😭 En al die stress en angst door de stomme missende stempel #uitstelvanexecutie — Claudia (@_cloudy_a) 11 april 2022

Totaal klem in de bureaucratie.

Gelukkig dat deze mensen geholpen zijn, schandalig dat het nodig was.

Jammer dat #uitstelvanexecutie ophoudt, programma is integer en heeft zijn nut meer dan bewezen.

Dank jullie wel. — Adrienne Verhoeff 🇺🇦 (@a3kverhoeff) 11 april 2022

Wat een prachtige uitzending dit keer. Ze hebben zichzelf echt overtroffen! Wat heerlijk voor deze familie! #uitstelvanexecutie — Marrieta 👩‍🏫🌻☀️ (@JufMarrieta) 11 april 2022

#uitstelvanexecutie Inderdaad ëën van de ontroerendste en beste aflevering!

Martijn Krabbe en team dikke dikke buiging wat was dit grandioos en ......wat een geweldige lieve mensen die gun je toch de zon en het geluk!!!! — Andrea (@Andrea72486832) 11 april 2022

Wauw @krabbetv wat een liefdevol gezin tot tranen toe geroerd zó fijn dat jullie ze een geweldige plek hebben mogen geven en alles voor ze geregeld is 🍀❤️ #uitstelvanexecutie — Monique Fiers (@MoontjeF) 11 april 2022

Bron: RTLBoulevard.nl