Ted uit ‘B&B vol liefde’ vindt de liefde

Eind vorige week konden we allemaal zien hoe Tjerk als laatste overbleef in Madeira, maar dat hij Teds hart niet heeft kunnen veroveren. Toch is er voor Ted een eind goed, al goed, zo bleek gisteravond.

De OSM-uitspraak

Dat Ted niet voor Tjerk koos, blijkt achteraf een goede zet. Toen ze zelf het programma keek, en de opmerking van Tjerk over ‘OSM’ (ons soort mensen) hoorde, waar zij blijkbaar wel bij hoort, maar Ben volgens Tjerk niet, werd ze erg boos, zo liet ze donderdag in de uitzending van RTL Boulevard weten. “Hoe durf je?” was haar eerste reactie. “Hij moet zich schamen! Ik vind het verschrikkelijk.”

Teds nieuwe liefde

Maar wie is dan wél de man die Ted voor zich heeft weten te winnen? Aan RTL Boulevard verklapte ze dat ze na de opnames van het programma alsnog de liefde vond: een vijftien jaar jongere man doet haar hart sneller kloppen. De 53-jarige sportieveling houdt van bungeejumpen en is twee meter lang.

Het grappige is dat Ted in eerste instantie bang was dat ze allemaal jonge mannen zou aantrekken voor het tv-programma, als ze zou vertellen dat ze op zoek was naar een ‘sportieve man’. Maar nu blijkt dat ze toch niet zo’n probleem heeft met wat leeftijdsverschil. Verder wil Ted overigens helaas niets kwijt over haar mysterieuze nieuwe liefde, maar we wensen haar uiteraard veel geluk.

Bron: RTL boulevard