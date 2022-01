Teken de petitie en red het Libellebos

Onder het motto: ‘Wat kunnen we er zelf aan doen’, publiceerde Libelle in 1972 een serie artikelen over de milieuproblematiek. Het eerste artikel ging over het nut van bomen voor mensen. Onze lezeressen werden in de gelegenheid gesteld om vanaf één gulden een boom te kopen. De actie Sponsor een bos bleek een groot succes in Uithoorn.

Het Libellebos: een begrip

De opbrengst van Libelle bedroeg maar liefst 22.700 gulden. Op 24 maart 1973 was het feest toen schoolkinderen en volwassenen hun eigen boompje mochten planten. Het Libellebos is inmiddels een begrip in Uithoorn en omstreken: een kleine, groene oase waar iedereen vrij kan wandelen en bewegen.

Het bos in gevaar

Nu komt het bos in gevaar. Midden in het Libellebos wil de gemeente Uithoorn namelijk een club- en botenhuis neerzetten voor de Waterscouts. Met de bouw van dit project komt natuur en ecologie in gevaar. Het Libellebos is een van de unieke plekken waar je nog binnen de bebouwde kom oerrunderen kunt aantreffen tijdens je wandeling. Maar liefst 2500 m2 groen en bomen zullen moeten verdwijnen én een groot deel van de wandelroutes zal hiermee verloren gaan.

Alternatieven

Elders in Uithoorn is voldoende ruimte voor zo’n club- en botenhuis, bijvoorbeeld aan de Amstel, maar naar alternatieven is volgens de initiatiefnemers van de petitie geen goed onderzoek gedaan.

Petitie

Om de gemeente af te laten zien van de bouwplannen zijn de Vrienden van het Libellebos een petitie gestart. We moeten immers zuinig zijn op het groen dat we nog hebben in Nederland. Geen bebouwing in het Libellebos én een mooi plekje aan de Amstel voor de Waterscouts: dat is het doel. Help jij ook mee? Teken dan hier de petitie. Op 3 februari zal er in de gemeenteraad gestemd worden.

Belang van de actie

Jaap Fris, een van de Vrienden van het Libellebos, benadrukt het belang van deze petitie: “Het schaarse groen, het beetje natuur in Uithoorn behouden voor inwoners, wandelaars van buiten de gemeente en ook iedereen die hier zijn of haar hond komt uitlaten. Door zijn bijzondere ontstaansgeschiedenis (Libelle dus) vinden wij – en met ons veel inwoners – het Libellebos groen erfgoed. Dat kun je maar één keer vernietigen. Nu bebouwen zet de deur wagenwijd open voor verdere afbraak van het bos. Er is nog een ander belang: transparantie, eerlijke en duidelijke communicatie. Het leek namelijk net of het plan om te gaan bouwen al door de gemeenteraad was goedgekeurd. Dat bleek niet zo te zijn. Daarom zijn we in actie gekomen.”

Uit de oude doos: het artikel uit 1972 in Libelle Beeld Jaap Fris

