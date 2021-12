Tekort in de zorg wordt steeds nijpender: 1 op de 10 ziekenhuismedewerkers ziek thuis

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg liet donderdagochtend weten hoe het gesteld is met het verzuim in de ziekenhuizen. Dat is inmiddels gestegen tot bijna 10%.

Oorzaken

De oorzaak ligt deels bij het feit dat veel ziekenhuispersoneel kampt met verkoudheidsklachten, maar ook de aanhoudende werkdruk op het personeel zorgt voor uitval. Daarnaast zijn er natuurlijk ook personeelsleden die zelf corona oplopen of thuis moeten blijven wegens de quarantaineregels.

Gevolgen

Het personeelstekort heeft nu al grote gevolgen. Zo heeft het weerslag op het aantal bedden dat er beschikbaar is in de ziekenhuizen. Daarnaast kan al een kwart van de ziekenhuizen niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken leveren. Denk bijvoorbeeld aan iemand die vandaag de diagnose kanker krijgt en binnen zes weken zou moeten worden geopereerd. Dat lukt nu al vaak niet.

Vicieuze cirkel

Personeel dat nog wel aan het werk is, leidt ook onder uitvallende collega’s. Zij moeten steeds langer en harder werken. Joost Dekkers van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN noemt dit een vicieuze cirkel: “Mensen die eerst misschien vier dagen achter elkaar moesten werken, doen dat nu soms wel negen dagen achter elkaar. En dat overwerken zorgt natuurlijk ook voor uitval. Zo zitten we in een vicieuze cirkel.”

Meldpunt

Door de beroepsvereniging V&VN is dan ook een coronameldpunt ingesteld. Dekkers vertelt daarover: “Van wijkverpleging tot ziekenhuis en verpleeghuis, het beeld is overal hetzelfde: de problemen worden steeds groter. Alles draait nu om het rond krijgen van het rooster. Het is echt naar werken zo. Het zorgt voor gezondheidsschade voor patiënten, maar ook bij het personeel.”

Bron: NOS