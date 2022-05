Televisiebekendheid Sis van Rossem overleden op 77-jarige leeftijd

Sis overleed op 4 mei overleden in een Utrechts ziekenhuis, waar ze twee dagen eerder werd opgenomen na een val in haar woning.

Kunsthistoricus Sis van Rossem is op 4 mei overleden in een Utrechts ziekenhuis waar ze twee dagen eerder werd opgenomen na een val in haar woning. Sis was nauw betrokken bij het magazine Maarten!. Ze schreef columns die door duizenden fans werden gelezen. https://t.co/e6aumZztsV pic.twitter.com/jKSwjvmzvu — Maarten van Rossem (@Maartenblad) 6 mei 2022

Sis van Rossem overleden

Samen met haar broers Vincent en Maarten van Rossem maakte Sis het tv-programma Hier zijn de van Rossems. Daarin bespraken zij wekelijks op hun eigen, aanstekelijke manier de culturele erfgoed van een stad.

Het programma was in 2015 voor het eerst op de buis te zien en telt inmiddels acht seizoenen en 48 afleveringen. Op dit moment wordt het achtste seizoen uitgezonden bij de NTR, de opnames voor een negende reeks waren al gestart. De hoofdrol was altijd voor Sis weggelegd. Ze had verstand van zaken wat betreft de kunstgeschiedenis in een stad en kon haar broers op een bewonderenswaardige en herkenbare manier op haar plek zetten.

Een andere serie, Broeders in Berlijn, volgde in 2019. Daar deed Sis vanwege een longemfyseem niet aan mee.

Columns

Haar columns voor het magazine van haar broer vonden gretig aftrek. In eerste instantie zou ze tien ‘stukjes’ schrijven, zoals ze dat noemde. De ene keer over haar passie kunstgeschiedenis, de andere keer over het dagelijks leven. Zaten de lezers wel te wachten op haar columns? Het antwoord bleek ja, zo schrijft journalist Ieke Schout. “Haar columns werden verslonden. Sis genoot ervan: ‘Blij te horen dat mijn stukjes goed gelezen worden. Ik vind het zelfs boven verwachting leuk zo.’”

Hoewel ze goed kon schrijven over kunst, werden haar stukjes over het dagelijks leven nog beter gelezen, schrijft Ieke. “Of het nou ging over de zinloosheid van een keukeneiland, de verschrikkelijke feestdagen of haar ergernis met mensen die ‘helemaal goed’ zeggen – alles kwam aan bod en lezers waardeerden haar eigenzinnige en uitgesproken mening.”

Schrijven deed Sis naar eigen zeggen liever dan televisie maken. “Schrijven heeft mijn diepe liefde. Ik heb mijn hele leven geschreven, als klein kind al. Sinds mijn 25ste schrijf ik elke avond de dag van mij af. Zo kan ik de dag afbouwen en rustig naar bed.”

Hier zijn de van Rossems

Omroep NTR heeft ook gereageerd op het verlies van de familie. Ze omschrijven Sis als als ‘een buitengewoon geestige en erudiete vrouw, die ons vaak deed bulderen van het lachen, maar ook iemand die kunstgeschiedenis dicht bij de mensen wist te brengen en daarbij niet schroomde om haar eigen, soms tegendraadse mening te geven’.

In overleg met de familie wordt het lopende seizoen van Hier zijn de van Rossems uitgezonden. Er volgen nog drie afleveringen. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen, waarin de familie op bezoek gaat in Zierikzee, is opgenomen en wordt ‘als eerbetoon aan Sis’ na afloop van het huidige seizoen uitgezonden.

De afleveringen worden op zaterdag om 20.40 uur uitgezonden op NPO 2.

Bron: ANP, Maarten!