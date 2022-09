Terug van weggeweest: ‘Koffietijd’ voortaan weer mét Loretta (en nieuwe hond)

Vorig jaar werd bij Loretta een vroeg stadium van darmkanker ontdekt. Niet lang daarna werd ze geopereerd en verdween ze van de buis. Aanvankelijk zou ze een paar dagen in het ziekenhuis moeten blijven, maar vanwege complicaties werden dit zes weken. Het duurde even voordat ze haar gezicht weer bij Koffietijd liet zien, omdat het vroege opstaan (en het feit dat het programma live is) nog iets te veel van haar zou vergen.

Goed met hier en daar wat ongemakjes

Begin dit jaar ging Loretta opnieuw onder het mes voor een hersteloperatie, waardoor ze nog een paar maanden extra uit de roulatie was. Maar vanochtend zat ze weer aan tafel bij haar oude, vertrouwde Koffietijd. Aan medepresentator Patrick Martens laat ze weten dat het goed met haar gaat. “Ik ben er weer en daar ben ik heel blij om”, aldus een opgewekte Loretta. “Ik voel me goed. Misschien hier en daar nog wat ongemakjes, maar dat verdwijnt allemaal vanzelf als je weer bij Koffietijd bent en naast Patrick staat”, lacht ze. Ook nam de presentatrice even de tijd om de kijkers te bedanken voor alle steunberichten die ze tijdens haar ziekte heeft ontvangen.

Portugese gast in Koffietijd

Het jaar 2021 begon niet alleen voor Loretta op een vervelende manier. Haar hond Flip, die ook regelmatig in Koffietijd te gast was, overleed een paar maanden geleden. Hij kwakkelde al een tijdje met zijn gezondheid en kampte eerder met een nekhernia. Inmiddels heeft Loretta een ander hondje geadopteerd uit Portugal. In een behind-the-scenes-filmpje op het Instagram-kanaal van RTL is Zorra, zoals het beestje heet, al even te zien. Naar verwachting zal ze, samen met haar baasje, vaker haar opwachting maken in het programma. Gezellig! Zie het filmpje hieronder voor bewegend beeld van Loretta’s nieuwe viervoeter:

Bron: AD.nl