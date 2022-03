Tessa (33) is beste vrienden met haar ex: “Er wordt over ons geroddeld, blijkbaar moet je een hekel hebben aan elkaar”

“Vreemde blikken, dubbelzinnige grapjes en zelfs afkeurende opmerkingen, maar ook positieve geluiden en duimpjes - de buitenwereld vindt het in ieder geval altijd opvallend dat mijn ex Maarten en ik nog steeds vrienden zijn. We zijn zelfs zulke goede vrienden dat we feestdagen en verjaardagen samen vieren en bij elkaar om de hoek wonen. Ook gaan we ’s zomers altijd met z’n allen op vakantie: Maarten, ik, onze dochter Sanne, mijn huidige partner Dann en dochter Rose. Voor ons is deze modern family niet meer dan normaal, maar dat ziet niet iedereen zo. Schijnbaar is een vechtscheiding de norm, of moet je minimaal een hekel hebben aan elkaar.

Spontaan zwanger

Maarten en ik zeggen altijd dat we veel beter in vriendschap zijn dan in een liefdesrelatie. Toch waren we vier jaar samen en hebben we een dochter, Sanne, van nu twaalf. Zonder haar komst hadden we waarschijnlijk hooguit een beetje gescharreld. Maarten was een leuke, joviale vent met wie ik ontzettend kon lachen. We kenden elkaar van onze hbo-opleiding en hielden allebei van stappen en lol maken. Zo spontaan is Sanne ook ontstaan; na een wilde nacht met een hoop drank. Ik was daarna misselijk en moest vreselijk braken, waarschijnlijk heb ik ook mijn anticonceptiepil eruit gespuugd. Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, besloten Maarten en ik spontaan samen voor het kindje te gaan zorgen. Ook al kwam deze zwangerschap niet uit, ik wilde later wel graag kinderen. Ik heb een paar nichtjes die onvruchtbaar zijn, daar wilde ik niet mee spotten. Maarten vond gewoon dat hij zijn verantwoording moest nemen.

Nooit verliefd geweest

Uit een soort jeugdig enthousiasme besloten we meteen te gaan trouwen en samenwonen. Lang ging dat ook goed. We genoten zeker dat eerste jaar enorm van het ouderschap, waren een hecht team. Maar heel eerlijk: ik ben nooit verliefd op Maarten geweest. Ik wist dat mijn gevoelens eerder zusterlijk waren dan passioneel. Dat brak me op den duur op. Maarten had het nog wel kunnen volhouden, maar hij zag ook in dat wij elkaar op deze manier niet echt gelukkig zouden maken.

De beslissing om te scheiden namen we net zo spontaan als die van het ouderschap. We vertelden het onze familie en vrienden en zeiden dat we alles zouden doen om het leven van Sanne zo fijn mogelijk te laten verlopen. Daarin zijn we, denk ik, goed geslaagd. Sanne groeit op in de wetenschap dat ze heel geliefd is bij haar beide ouders en dat die ouders weliswaar niet meer samenwonen, maar elkaar nog steeds lief vinden. Ook al heb ik inmiddels een nieuwe vriend en kreeg ik met hem nog een dochter, dat wil niet zeggen dat Maarten uit mijn leven is. We spreken elkaar dagelijks en hebben de sleutel van elkaars huis.

Geroddel

Elke zomer gaan we met z’n allen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Vroeger alleen Maarten, Sanne en ik. We deelden één hotelkamer, Sanne en ik sliepen dan samen in het tweepersoonsbed. Sinds mijn relatie met Dann gingen we met zijn vieren en sliep Sanne bij papa. En na de komst van Rose werden we helemaal een bont gezelschap van vijf. Zitten we in een restaurant, zit aan de ene kant mijn ex-man naast me en aan de andere kant mijn vriend Dann.

Tijdens de eerste lockdown woonde Maarten bij ons in de logeerkamer. We besloten een coronabubbel te vormen. Dat vonden veel mensen raar. Zelfs degenen die ons complimenteerden met deze constructie, roddelden achter onze rug. Ze dachten dat we een soort communie vormden, of ze maakten grappen over een trio-relatievorm. Maar ik wilde in die begintijd van corona geen risico lopen en vond dat Sanne niet tussen ons hoefde te kiezen. Maarten en ik gaan ook altijd samen naar schoolavonden. Sanne is dol op haar zusje en Dann, maar als zij een keer alleen met papa en mama iets wil doen, kan dat.

Dochter op één

Ik denk niet dat deze vorm voor iedereen een optie is. Je moet jezelf echt kunnen wegcijferen. Voor ons werkt het, omdat we allebei onze dochter op één zetten; het draait om haar geluk, niet om ons. Maar alle lof gaat ook naar ‘mijn’ mannen. Naar Dann die de aanwezigheid van mijn ex accepteert en totaal niet jaloers is. Hij komt oorspronkelijk uit Engeland en heeft zijn uiterste best gedaan een vriendschap met Maarten op te bouwen. Hij wist dat mijn ex de package deal was in onze relatie. Maar vooral naar Maarten, die er toch een beetje bijhangt als we met z’n allen weggaan, omdat hij geen nieuwe partner heeft. Hij schikt zich makkelijk in die ‘bijrol’. Met z’n allen bewijzen we dat het best kan: gelukkig scheiden.”