Tessel: “Ik ben er nog niet aan toe om de rest van mijn leven seksloos te slijten”

Ik hoor weinig van Eefje nadat ze me heeft laten weten dat ze naar Parijs is vertrokken. Zonder Maarten, zodat ze kan nadenken over hun relatie. Ook ik denk na in deze grijze, stille januarimaand. Over Julie en haar vriendje, die bij me hebben gegeten. Doris was er ook. Het was gezellig, na het toetje speelden we een paar potjes Memory, het lievelingsspelletje van Juul sinds haar vierde. Ze won glorieus, zoals altijd, wat Niels duidelijk niet kon hebben. Toen hij halverwege het laatste potje ostentatief op zijn telefoon ging zitten kijken, plaagden we hem dat hij niet tegen zijn verlies kon. ‘Jawel’, zei hij koeltjes, ‘maar zo interessant is het nou ook weer niet.’ Gelukkig neemt Door nooit een blad voor haar mond. ‘Je kan het gewoon niet hebben dat je van drie vrouwen verliest. Macho.’

Niels is van de school van Thierry Baudet en worstelt duidelijk met zijn manbeeld. Hij vindt dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen en dat dat ook hun voornaamste taak is binnen het gezin. Daar kibbelen hij en Juul veel en vaak over. Laten we bidden dat deze relatie uit is voordat de kinderwens echt prangend wordt, hoop ik in stilte.

Vriendschap

Ook over Robert denk ik na. Hij heeft maandenlang weinig van zich laten horen, maar nu komt hij op een regenachtige avond een glas wijn drinken. Het gaat goed, vertelt hij, zijn sombere periode ligt weer achter hem. Ik merk dat hij op de bank wat dichterbij schuift en quasi gedachteloos mijn arm streelt. Normaal zou ik hem terugstrelen, we zouden een beetje gaan zoenen, en dan zouden we als vanzelf in een vrijpartij belanden. Maar ik merk dat ik er geen zin in heb. Het laatste jaar suddert ons seksleven op een laag pitje. Is dit de normale gang van zaken, vraag ik me af. Dat de begeerte uitdooft, en dat de vriendschap blijft? Zou ik dat erg vinden?

Ik weet het niet goed. Als ik een gewone relatie met hem zou hebben, zou ik uit alle macht mijn best doen er weer iets van te maken, want ik hou van die man. Ik weet heel zeker dat we bij elkaar horen en een grote liefde voor elkaar koesteren. Maar Robert met zijn grillige ziekte en zijn bindingsangst is niet in staat tot een normale relatie en ik heb me daar al lang geleden bij neergelegd. We zijn vrienden, meer dan dat, friends with benefits zouden de kinderen zeggen. En al is er na al die jaren geen sprake meer van woest wilde hartstocht, toch is vrijen met hem altijd genoeglijk en prettig. Maar ook voorspelbaar, en ik kan me ergeren aan zijn luie gedrag in bed. Ook nu maakt me dat kriegel. Waarom doet die man niet een beetje zijn best? Een beetje aaien over mijn arm en dan denken dat ik wel zin krijg? Daar heb ik geen zin meer in. Abrupt sta ik op en zeg dat ik moe ben.

Als Robert wat beteuterd is vertrokken, vraag ik me af of dit het einde is van een tijdperk.

Als dat zo is, dan moet ik werk maken van een minnaar, want om nu de rest van mijn leven seksloos te slijten - daar ben ik nog niet aan toe. Dat betekent wel dat ik weer op Tinder moet. Al bijna een jaar heb ik niet gedate en eerlijk gezegd heb ik het niet gemist.

Als ik in bed lig en met tegenzin over een profieltekst nadenk, poppen drie appjes van Pieter binnen.

Kus.

Kus.

Kus. Ja, dáár.

Meteen staan mijn hart en buik in vuur en vlam.

Bron: XXX