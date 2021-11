Tessel: “Ik ben niet zo’n pornoliefhebber, ik vind het doorgaans gerampestamp met veel fake geilheid”

Na die zondag met Julie op strand, breekt het herfstweer los. Ik word snotverkouden, maar ik heb geen tijd om ziek te zijn. Te veel werk op mijn bordje. De avonden houd ik leeg om een beetje op adem te komen, een hete grog te drinken en op tijd in mijn bed te duiken. Het leven is saai, een beetje eenzaam, maar overzichtelijk: slapen, werken, snotteren, slapen. Na een week voel ik me iets beter en slaat de ongedurigheid toe. Ik installeer voor de zoveelste keer Tinder op mijn telefoon. Ik weet niet eens of ik zin heb in een man, maar wel om plaatjes te kijken. Nou, dat valt niet mee. Het lijkt wel of tijdens mijn afwezigheid de mannen alleen maar treuriger zijn geworden. Ik beklaag me tegen Vos met wie ik koffie ga drinken. Ook Vos is niet erg te spreken over het vrouwenaanbod dat hem op Tinder wordt voorgeschoteld.

‘De meesten zijn zo lelijk! En dan schrijven ze er godbetert bij dat ze niet van de onenightstands zijn. Alsof je überhaupt seks met ze zou willen.’

‘Wat ben je toch hard en meedogenloos’, zeg ik. ‘Op een dag moet jij ook smeken of iemand met je naar bed wil.’

Maar Vos zegt dat hij in dat geval liever porno kijkt.

‘Zullen we vanavond naar die film over de porno-industrie?’, vraag ik.

Ik heb een interview gelezen met de maakster van Pleasure, de Zweedse Ninja Thyberg. Zij deed jaren onderzoek naar de pornowereld, liep mee op filmsets, strak uitgebreid met pornosterren, managers en producers, en wilde met deze film een objectief portret maken van deze business.

Ik ben niet zo’n pornoliefhebber, ik vind het doorgaans gerampestamp met veel fake geilheid die bijna lachwekkend aandoet, maar naar deze film ben ik benieuwd. Zo ook Vos.

Een paar dagen later fietsen we op een waterkoude avond naar de bioscoop. In het zaaltje kijken we rond; wat voor publiek komt hierop af? Ik zie stelletjes, mannen alleen, mannen samen, een enkele vrouw alleen. Het lijkt alsof iedereen een beetje zenuwachtig is.

Ook ik zet me schrap voor wat komen gaat. In de film maken we kennis met de 19-jarige Linnéa uit Zweden die als Bella Cherry een grote pornoster in Los Angeles hoopt te worden. Om op te vallen moet ze figureren in steeds extremere en gewelddadiger porno-scenes. Hoewel er niks expliciet in beeld komt, is het duidelijk dat ze keiharde seks hebben in alle gaten van hun lichaam met verbijsterend zwaargeschapen mannen die het liefst met z’n tweeën zo’n vrouw beklimmen, mishandelen, bespugen en vernederen. Het is een beklemmend portret van een treurige wereld waarin vrouwen totaal ondergeschikt zijn aan mannen: niet alleen in bed, maar ook in de industrie zelf.

Ik word met de minuut verdrietiger: waarom willen deze meiden dit? En wat is dit voor een wereld waarin blijkbaar heel veel vraag is naar dit soort extreme, vrouwonvriendelijke, liefdeloze seks?

Ook Vos is als we na afloop nog een biertje drinken in café totaal mismoedig. ‘Ik ben werkelijk geen moment opgewonden geweest’, zegt hij, ‘En ik heb geen moment gedacht dat deze mensen misschien ook lol hebben in hun werk.’

Ik denk aan mijn dochters en Vos’ zonen. Snuffelde ik als tiener wel eens in de onschuldige seksboekjes van mijn broer, de pubers van nu groeien op met dit soort extreme porno dat met een enkele klik op hun telefoon tevoorschijn te toveren is. Misschien is dit wel de reden waarom pubers op steeds latere leeftijd hun eerste seksuele ervaringen hebben. Ik zou echt niet meer durven als ik dacht dat dit van mij wordt verwacht.

Na ons biertje stappen we op. Buiten is het gaan miezeren. Ik zet mijn capuchon op en stap op mijn fiets. Gauw naar huis, gauw mijn warme veilige nest in.