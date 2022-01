Op een donkere januari-dag besluit Tessel Vos mee naar buiten te nemen voor een wandeling. Bij thuiskomst treft ze Julie in mineur aan, dus maakt ze ‘s avonds haar lievelingsgerecht.

Tessel Libelle

Mijn to-do-lijstje

Door het gesprek met Rick lijkt mijn vrijpartij met Carla en Wijnand al eindeloos geleden. Maar tijdens de vrije dagen tussen kerst en Oud & Nieuw komt de herinnering terug. Als ik bepaalde details op mijn netvlies tover schaam ik me een beetje - heb ik me vooral niet laten meeslepen door Wijnand die zo graag een triootje wilde? Heb ik gewoon niet een banaal mannenfantasietje tot leven laten komen? Maar dan roep ik mezelf tot de orde. Sorry hoor, ook al blijk ik niet overtuigend van de vrouwenliefde te zijn, het was toch ook leuk en opwindend om dit mee te maken? Laat ik er nou ook niet te moeilijk over doen, ik kan op mijn oude dag weer een ervaring afstrepen van mijn to do-lijstje. En ik heb toch niks tegen mijn zin gedaan? Maar als Wijnand me appt dat hij en Carla genoten hebben en dat wat hen betreft dit voor herhaling vatbaar is, houd ik me op de vlakte.

Het nieuwe jaar

In de donkere dagen van het nieuwe jaar neem ik Vos mee uit wandelen, want ik merk aan alles dat hij wat somber is. Hij heeft eigenlijk geen zin en laat zich tegenstribbelend meevoeren. Het is koud en winderig als we uit de auto stappen op een parkeerterrein aan zee. Vos huivert in zijn jas en moppert dat hij echt geen uren gaat lopen. “Rondje Vogelmeer”, zeg ik. “Een uurtje maar. Je zult zien, daar knap je van op.” Na een kwartiertje breekt de zon door. We lopen met stevige pas naar het meertje dat knalblauw in de zon ligt te schitteren. Geen vogel te bekennen, behalve een eenzame eend die op het water dobbert. Een pad voert ons om het meer, door een golvend grijswit duinlandschap zover als het oog rijkt.

“Wat is het hier mooi!”, zegt Vos verrast.

“Zo dicht bij de stad zoveel schoonheid, daar word ik gelukkig van”, zeg ik blij. Zelfs de rokende schoorstenen van Tata Steel in de verte kunnen onze verrukking niet verpesten. We maken foto’s van elkaar en op een bankje koesteren we ons in de winterzon.

“Dit doet me goed”, zucht Vos. “Dit gaan we vaker doen, Tessel.”

“En wat gaan we nog meer doen in het nieuwe jaar?”, vraag ik. “Gaan we nog een keer voor de liefde? Nog een rondje tinderen?”

“Vooruit”, zegt hij. “Maar eerst warme chocolademelk met slagroom bij Parnassia. Ik trakteer. Ik ben je super dankbaar dat je me uit mijn hol hebt gerukt.”

Een koude januari-avond

Thuis tref ik Julie netflixend op de bank. “Wat gezellig”, roep ik verheugd. Maar ik merk al snel dat Juul in mineur is. Ze vertelt dat de oudejaarsavond met Niels niet zo gezellig was. Ze hadden bij Juul thuis wat vrienden uitgenodigd, maar Niels was ongedurig geweest en had later toen iedereen naar huis was vertrokken Juul en haar vrienden “saai” genoemd. De lul, denk ik. De grote lul. Mijn Juul saai. Man, je mag in je handjes knijpen met zo’n vriendin. Maar ik bijt mijn tong eraf en ren naar Albert Heijn om boerenkool, aardappelen, spekjes en rookvlees te kopen, het maaltje dat Juul en ik het allerliefst eten op een koude januari-avond.

Claimerig en jaloers

Terwijl ik sta af te rekenen, piept mijn mobiel. Een appje van mijn vriendin en collega Eefje. Eefje is een stuk jonger dan ik. Ze is een paar jaar geleden gescheiden, en vormt sinds een jaar een samengesteld gezin met haar dochtertje Maan, haar vriend Maarten en diens zoontje Mees. Dat gaat niet altijd over rozen. Maarten is tot over zijn oren verliefd op Eefje die een prachtige, sterke, vrijgevochten feministe is. In zijn angst om haar te verliezen, is hij claimerig en jaloers. Waardoor Eefje naar vrijheid gaat snakken, gaat snauwen en Maarten uit de weg gaat. Waardoor hij nóg bezitteriger en angstiger wordt en ze samen in een spiraal verdwijnen van verwijten en geruzie en goedmaak-vrijpartijen. Enfin, een liedje dat ik vaker heb gehoord.

“Mag ik vanavond bij je slapen? Ik heb even lucht nodig.”