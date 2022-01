De vriendin van Tessel heeft de laatste tijd heeft niet goed voor haarzelf gezorgd. Dit is te zien omdat ze magerder is dan normaal. Je ziet de pijn in haar ogen.

Tessel Libelle

Eefje is uitgeput, ik zie het meteen als ze in mijn halletje staat en haar jas uittrekt. Ik installeer haar op de bank en schenk een glas wijn voor ons in. Haar ogen staan lusteloos en ze is nog magerder dan normaal, maar ze blijft een van de mooiste vrouwen die ik ken. Ik snap wel waarom Maarten bezeten van haar is en haar niet kwijt wil, want ze is ook nog intelligent en vurig en lief. Maar in zijn angst doet hij precies het tegenovergestelde van wat hij zou moeten doen. Ruziemaken, claimen, schreeuwen, gedrag dat op de balans van mishandeling balanceert. In zijn onmacht heeft haar meermalen te hard op bed gegooid, en zo hardhandig seks afgedwongen dat je het een verkrachting kon noemen. Eefje vertelt me geen details, maar ik zie de pijn in haar ogen. Ze schenkt zichzelf nog een glas wijn in.

“Het erge is dat ik geen respect meer voor hem voel. Geen liefde. Eigenlijk alleen nog maar minachting.”

“Dan moet je weg”, zeg ik meteen. “Dan is er geen redden meer aan.”

Eefje knikt. “We gaan volgende week een paar dagen Parijs. Dat hadden we al maanden geleden geboekt. Misschien moet ik in mijn eentje. Nadenken. Schrijven. Want ik wil ook niet zomaar weg. We hebben een gezin samen, een huis. Dat breek je ook niet zomaar op.”

Ik breng haar nog even een kruik als ze tegen twaalven in het logeerbed ligt.

“Weet je wel dat je ontzettend lief bent, Tessel?”

“Ik ben helemaal niet lief”, zeg ik.

“Jawel. Je kunt ontzettend goed luisteren. En je zorgt heel goed voor me.”

Als ik beneden de keuken opruim denk ik na over die laatste woorden van Eefje. Ik vind het raar, zelfs naar om te horen dat ik lief ben. Alsof ik de kluit belazer. Ik hoor eigenlijk nooit dat ik lief of zorgzaam ben, zelfs niet van mijn kinderen. We hadden het er laatst nog over, hoe ik reageerde als een van hen ziek was. “Dan was je woedend”, zei Doris. “En dan zei je: ‘Moet je een beschuit of zo.’” We moesten allebei vreselijk lachen en ik vertelde ze dat je als werkende moeder alleen maar paniek voelt als een van je kinderen ziek is. “Want hoe moest je dat dan weer regelen? Ik had toen een baas die niet van thuiswerken hield. Ik was gewoon in paniek.”

“En papa dan?” vroeg Julie. “Kon die nooit inspringen?”

Ik denk aan Thomas. Een lieve vader, daar niet van, maar wel van de ouderwetse soort. Zijn werk ging altijd voor. Maar misschien lag het wel aan mij. Trok ik de zorg voor de kinderen altijd naar me toe, waardoor hij makkelijk kon ontsnappen.

De volgende dag vertrekt Eefje na het ontbijt. Ze omhelst me stevig. “Ik heb vannacht nagedacht”, zegt ze. “Vanavond ga ik met Maarten praten.”

De hele dag moet ik aan Maarten denken en aan wat Eefje hem vanavond gaat vertellen. Die jongen gaat helemaal stuk, denk ik. Ik mag hem niet erg, maar als ik aan zijn verdriet denk, krimpt mijn hart. Het liefdesverdriet dat ik meemaakte na mijn scheiding met Thomas hoop ik nooit, nooit meer mee te maken. Zal dat de reden zijn dat ik me nooit meer heb durven binden?

Een paar dagen later krijg ik een appje van Eefje.

Ik heb Maarten verteld dat ik niet meer wil. Hij moest zo vreselijk hard huilen, nachtenlang. Ergens in een nacht vol tranen vroeg hij me om alsjeblieft niet te gaan als ik nog een flintertje twijfel had. Ik heb toen geantwoord dat ik natuurlijk een flintertje twijfel heb, volgens mij heb je dat altijd. Maar ik heb ook heel weinig vertrouwen. En dan zijn er nog de herinneringen aan zijn donkere kanten die mijn liefde overschaduwen. Wat moet ik doen?