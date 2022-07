Tessel: “Zal deze man zich ooit kunnen binden? Zal mij lukken wat niemand is gelukt in 35 jaar?”

Zo vlak voor de vakantie is het druk op het werk. Ook bij Reinier. En net als elke man, kan Reinier maar één ding tegelijk, als hij hard aan het werk is hoor ik niets van hem. Na weer zo’n dag slaat de onrust toe. Waar is hij zo druk mee? Vindt hij me nog wel leuk?

Soms bellen we even voor het slapengaan. Vaak tref ik een man die alleen nog maar kan gapen, zo afgepeigerd is hij. Want hij heeft niet alleen zijn werk, maar ook twee oude ouders voor wie hij boodschappen doet en bij wie hij een paar keer per week langsgaat. Ouders die elkaar haten en die hun zoon allebei voor zichzelf willen. Zijn vader wil met hem een blokje om en gewichtige dingen met hem bespreken, zijn moeder wil thee met hem drinken en over zijn vader roddelen. Kortom, hij wringt zich in duizend bochten. En dat al zijn leven lang, vertelt hij op een avond dat we bij hem in de tuin een glas wijn drinken. Er is regen op komst en de lucht voelt benauwd en klam. Boven ons hoofd pakken wolken zich samen.

“Sinds ik zes ben neemt mijn moeder me in vertrouwen over haar slechte huwelijk. Omdat mijn vader veel op reis was voor zijn werk was ik de man in huis. Dat is een zware last voor een kleine jongen.”

“En je zusje dan?”

“Ik was mijn moeders oogappel. En ik denk dat ze dacht dat ik dat aankon.” Hij vertelt hoe hij meermalen zijn moeder doodziek of flauwgevallen aantrof als hij uit school kwam. Dat hij dan degene was die de dokter of de ambulance belde.

“Wat heeft ze voor ziekte?” vraag ik.

“Wat heeft ze niet? Ze heeft vooral veel last van ijzertekort en een lage bloeddruk. En ze eet te weinig.”

Ik denk er het mijne van.

“Is ‘t vooral niet een passief-agressieve daad van verzet? Tegen je vader, tegen dat nare huwelijk? Je moeder is slim, ze heeft gestudeerd, maar zij moest voor haar gezin zorgen, zoals veel vrouwen van haar generatie. Terwijl je vader de man van de wereld was.”

Reinier zwijgt. Hij heeft duidelijk geen zin om er meer woorden aan vuil te maken. Maar ik vraag door.

“Is dat huwelijk van je ouders de reden waarom je nooit bent getrouwd? Nooit kinderen hebt gekregen?”

In de verte rommelt zachtjes het naderende onweer.

“Ongetwijfeld”, zegt hij. “Ik weet nog heel goed dat ik na mijn eindexamen – waar mijn vader niet bij was, want die zat voor zijn werk aan de andere kant van de wereld – dacht: ik moet het zelf doen. Ik moet mezelf gelukkig maken.”

Nu zwijg ik. Zal deze man, waar ik zo verschrikkelijk dol op ben, zich ooit kunnen binden? Zal mij lukken wat niemand is gelukt in 35 jaar?

Reinier vervolgt: “Ik wilde ook geen kinderen omdat ik bang zou zijn op een dag teleurgesteld in ze te raken. Van een vrouw kun je dan nog af, maar niet van je kinderen.”

“Maar zo werkt vaderliefde toch niet”, zeg ik verbijsterd. “Je kinderen vallen misschien niet uit zoals je hoopte, maar dat betekent toch niet dat je daarom minder van ze houdt of ze dan maar kwijt wil?”

Hij haalt zijn schouders op. “Ik denk dat ik een teleurstelling voor mijn vader was, omdat ik een andere weg koos dan hij.”

“Maar Reinier, je ziet toch hoeveel hij van je houdt? Hij belt je de godganse dag! Hij wil steeds dat je komt!”

“Dat is iets anders”, zegt hij treurig. “Hij is nu een oude man. Een oude man die afhankelijk is geworden van zijn kinderen. Nu móet hij wel van ze houden.”

De eerste grote druppels vallen. We staan op, ik neem zijn hoofd tussen mijn handen en zoen zijn natte ogen.