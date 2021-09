Tessel: “Ze blozen en kijken elkaar aan. Ach, wat is het lief om je kind verliefd te zien”

Julie belde om te vragen of ik langskwam. “Niels komt en hij vindt het leuk om jou en Door te ontmoeten”, zei Julie. Nou, daar ga ik dan, het eerste vriendje van mijn dochter ontmoeten.

Die avond fiets ik naar Julie. Ik heb bloemen bij me en een mooie fles wijn. Ik merk dat ik het spannend vind om voorgesteld te worden aan haar vriendje. Een jongen van wie ik niets meer weet dan dat hij Niels heet en dat zijn vader in de gevangenis zit, en dat ik daarover geen vragen mag stellen. Typisch mijn praktische Juul om de informatie beknopt te houden.

Wilde fantasieën

Als ik binnenkom, staan ze samen huiselijk af te wassen. Juul is prachtig in een lange zwarte jurk en op blote voeten. Niels blijkt een jongen met halflang haar en vrolijke blauwe ogen. Hij draagt een spijkerbroek en een poloshirt. Ik merk dat ik een beetje opgelucht ben, ik had al wilde fantasieën over een louche type met veel tattoos en een sluwe blik, maar Niels ziet eruit als een doorsnee student.

Vlak na mij belt Doris aan, ook al in een jurkje en met make-up op. Even later zitten we aan de thee. In het begin loopt het gesprek stroef, maar al snel ontdekt Doris dat zij en Niels gemeenschappelijke vrienden hebben. Juul trekt de wijn open die ik heb meegebracht en schenkt de glazen vol. We proosten.

“Op jullie”, zeg ik.

De Dansvloer

“Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet?”

Ze kijken elkaar aan. Juul bloost. “In dat ene weekend dat de clubs weer even open waren”, zegt ze. “Op de dansvloer. Daarna kreeg Niels corona en toen appte hij me.” Niels kijkt gegeneerd. “Ik had net mijn vaccinatie gehaald en het mocht van De Jonge, dansen met Jansen.”

“Nou ja”, plaag ik. “Het heeft blijkbaar iets moois opgeleverd.” Ze blozen en kijken elkaar aan. Ach, wat is het lief om je kind verliefd te zien.

In de bak

Naarmate er meer drank in de jongen gaat, wordt hij loslippiger. Hij vertelt over zijn moeder en zijn oma die hem hebben opgevoed, dat zijn ouders uit elkaar zijn gegaan toen hij nog een baby was, over zijn halfbroertjes die hij nauwelijks kent. “Heb je een goed contact met je vader?”, vraag ik zo achteloos mogelijk. “Niet echt”, zegt Niels en hij schenkt galant het laatste restje wijn uit de fles in mijn glas. Hij kijkt me uitdagend aan. “Mijn vader zit in een gevangenis in Zweden.”

Even houdt iedereen zijn adem in. Dan zegt Doris vrolijk: “Ja, dat had Juul al verteld, maar we mochten er niet naar vragen.”

Juul kijkt woedend naar haar zusje. Niels lacht ongemakkelijk.

Ik trek de stoute schoenen aan. “Mag ik vragen waarom hij in de bak zit? En waarom in Zweden?”

Dat weet Niels niet precies. “Het heeft geloof ik iets met een kunstroof te maken. Hij heeft vijf jaar gekregen. Mijn moeder heeft hem wel eens opgezocht maar ze doet er vaag over. En zelf spreek ik mijn vader eigenlijk niet.”

Djiezus. Vijf jaar – dat is niet bepaald weinig. Voor een kunstroof... Maar op een of andere manier klinkt dat toch romantischer dan een drugstransport.

Verlangen naar een vader

“Mis je je vader?”, vraagt Doris. Doris is mijn kind dat haar vader altijd het meest heeft gemist. Ze was een jaar of tien toen hij wegging en de eerste maanden na zijn vertrek liep ze als een verdwaald katje door het huis, blazend naar mij, woedend dat ik hem had weggejaagd, want zo zag ze dat. Bij het minste of geringste gedoe riep ze: “Ik ga bij papa wonen!” Tot ik het zat was en tegen haar zei: “Dan ga je maar bij papa wonen.” Daarna hoorde ik haar daar niet meer over. Nu hoor ik opnieuw in haar stem het verlangen naar een vader die je nooit zal verlaten.

“Nee, ik mis hem niet”, zegt Niels schouderophalend. “Ik heb nooit met hem gewoond, ik ken hem niet goed, dus ik zou niet weten wie ik moet missen.” Hij slaat zijn armen over elkaar en kijkt afwerend. Maar ik zie hoe in zijn ogen het verdriet is geslopen.