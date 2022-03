The Streamers kondigen eerste liveconcert met de hele band aan

Op 17 september vindt het concert plaats in de hoofdstad. Dat maakte de band vanmorgen bekend op een persconferentie. De volledige band (zie alle namen verderop in het artikel) treedt die dag op met een aantal gastartiesten die later worden aangekondigd.

Zanger Guus Meeuwis en rapper Kraantje Pappie bedachten in coronatijd The Streamers. Op 20 maart 2021 trad de band voor het eerst op in Theater Carré in Amsterdam. Concerten bij Paleis Noordeinde, in De Kuip en in de Efteling volgden. Deze optredens waren altijd via een livestream te volgen, maar nu het weer mag treden ze voor het eerst samen live op voor publiek. De kaartjes zijn vanaf zaterdag 12 maart te koop via de website van de band. Het concert is dit keer niet te volgen via een livestream, maar wordt wel opgenomen.

Publiek gemist

Het concert zal zo’n 2,5 uur duren. De bekende barren uit de livestreams komen ook bij de live editie terug. In het stadion zal ook een videoscherm van zo’n 70 meter breed worden neergezet. In de persconferentie zei Guus Meeuwis: “Het mag duidelijk zijn dat we hebben genoten van de livestreams op al die prachtige locaties. Maar ook dat we publiek om ons heen enorm hebben gemist. De keuze om nu in het Olympisch Stadion te gaan spelen was dan ook snel gemaakt, we willen met Nederland vieren dat we weer samen kunnen zijn.”

Dit zijn alle Streamers

The Streamers bestaan uit Guus Meeuwis, Frank Lammers, Kraantje Pappie, Maan, Danny Vera, Diggy Dex, Nick en Simon, Typhoon, Suzan en Freek, Rolf Sanchez, Thomas Acda, Paul de Munnik, Emma Heesters, Ronnie Flex, Roel van Velzen en Paul de Leeuw.

