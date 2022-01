‘The Voice of Holland’ stopt opnames wegens aantijgingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dat staat in een verklaring van RTL, die zojuist naar buiten is gebracht.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het programma kwamen aan het licht door een brief van het BNNVARA-programma BOOS, waarin de aantijgingen te lezen zijn. Het gaat niet alleen om grensoverschrijdend gedrag, maar ook om mogelijk machtsmisbruik binnen het programma.

Onderzoek

“Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV, onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal initiëren”, laat RTL in een verklaring weten. “De uitzendingen van The Voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is.”

Wat er precies gaande is binnen het progamma is nog niet duidelijk.

Bron: NOS, Nu.nl