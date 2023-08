Thomas Berge en Elianne maken het geslacht van hun tweede kind bekend

De onthulling werd ook bekendgemaakt met een post op Instagram, en dít is het geslacht.

Elianne voor de tweede keer zwanger

In juli deelden de tortelduifjes het vreugdevolle nieuws op Instagram. In de video is een verzameling te zien van de eerste zwangerschap tot aan de momenten die volgden. De video eindigde met een kippenvel-moment: een nieuwe positieve zwangerschapstest.

In de caption delen ze vol enthousiasme het geweldige nieuws. ‘Wij mogen met enorm veel blijdschap, liefde en dankbaarheid vertellen dat er opnieuw een wondertje in mijn buik groeit. Wij zijn in verwachting van ons tweede kindje samen!’ delen ze onder andere in tekst bij de video. ‘Jij bent zó gewenst en zó welkom. We kunnen niet wachten om je in onze armen te nemen…’, sloten ze af.

Geslacht tweede kind

Vandaag deelden ze een post op Instagram met een lading aan ballonnen, taart, en Elianne in een prachtige oranje jurk en een zwangerschapsgloed. Thomas houdt trots de buik van zijn geliefde vast en de twee stralen van geluk. ‘YES!!! Onze droom komt uit. Wij springen uit elkaar van geluk, een klein prinsesje, een prachtige mooie dochter, de kers op de taart in een huis vol mannen!’, aldus Thomas en Elianne.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Thomas Berge (@thomasbergeofficial) op 27 Aug 2023 om 10:08 PDT

Zanger Thomas Berge ontmoette zijn huidige vriendin Elianne tijdens de opnames van zijn nieuwe clip ‘Nooit had ik door’:

Bron: RTL Boulevard