Thysia Huisman reageert op ‘zelfmoord’ van haar verkrachter en handlanger van Jeffrey Epstein

Brunel zou zichzelf volgens de Franse krant Le Parisien hebben opgehangen. De politie heeft gelijk een onderzoek ingesteld naar zijn doodsoorzaak.

Aanranding en mensenhandel

Brunel werd eind 2020 op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle gearresteerd op verdenking van onder meer verkrachting, aanranding van minderjarigen en mensenhandel. Hij zou voor de steenrijke Jeffrey Epstein honderden meisjes, met name uit de modellenwereld, hebben geronseld. Zelf ontkende hij die aantijgingen.

Teleurgesteld en sprakeloos

Op Instagram reageert Thysia op alle nieuwsberichten. “Jean-Luc Brunel, de modelagent die mij en talloze andere slachtoffers heeft verkracht, is dood aangetroffen in zijn gevangeniscel. Hij zou zich gisteravond hebben opgehangen”, begint ze haar verhaal op Instagram. “Ik ben in shock, boos, teleurgesteld en sprakeloos.”

Twijfels

Ze geeft toe dat er verschillende gedachten door haar hoofd schieten. “Was dit echt zelfmoord? Of is hij vermoord?” Volgens Thysia was Brunel geen man die zelfmoord zou plegen. “Hij was ervan overtuigd dat hij snel uit de gevangenis zou komen. Vreemd niet?” Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. Ook toen waren er twijfels over zijn dood. Thysia noemt zijn dood ‘teleurstellend’. “Ik vecht al jaren en ik stelde me voor dat ik afsluiting zou voelen als Brunel terecht zou staan. Dit is een heel ander einde zonder gerechtigheid voor zijn slachtoffers.”

Interview met Thysia

Libelle sprak Thysia eerder over haar verleden. “Ik heb me heel lang geschaamd. Nu heb ik alleen maar spijt dat ik niet eerder aangifte heb gedaan”, zei ze in het interview. Ook vertelde ze wat ze zich nog kon herinneren van de verkrachtingen. Ze kreeg een speciaal drankje en twintig minuten later begon ze zich heel raar te voelen. Duizelig, misselijk. “Ik voelde hoe ik de controle over mijn lichaam verloor. Vanaf dat moment zijn mijn herinneringen fragmentarisch. Toen ik zei dat ik me echt heel raar voelde, nam hij me mee naar zijn slaapkamer. Hij zei dat ik op bed moest liggen om uit te rusten. Hij duwde me achterover. Dan een black-out. Hij zoende me en scheurde mijn shirt kapot. Black-out. Hij lag op mij en penetreerde me. Black-out.”

Worstel jij zelf met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat via 113.nl.

Bron: Instagram, Le Parisien