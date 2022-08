Tijdschrifticoon Els Rozenbroek (65) overleden

Els begon in 1977 als redacteur bij Libelle en werkte later bij de Belgische Flair en de Nederlandse Story. Daarna werd ze achtereenvolgens hoofdredacteur van Kinderen, Top Santé en Vrouw Vandaag en stond ze samen met anderen aan de wieg van Linda. Als freelancer schreef ze veertien jaar lang Het dagboek van Juul in Libelle; een feuilleton losjes gebaseerd op haar eigen leven. Haar lezers en trouwe fans konden meegenieten met haar liefdesleven - dat stormachtig en op zijn zachtst gezegd ‘nooit saai’ was - en met haar nuchtere kijk op het huishouden, vriendschappen en moederschap. Haar ludieke woordgebruik en scherpe gevoel voor taalnuances maakten haar een van de meest geliefde schrijvers en eindredacteuren van de Nederlandse bladenwereld. Daarvoor ontving zij vlak voor haar dood de prestigieuze Mercur d’Or.

Volgens de jury: ‘Rozenbroek is een uniek talent dat al 45 jaar de toon zet bij vele magazines in Nederland’.

Samen met haar collega-columnisten van Libelle stond ze jarenlang op het podium tijdens de Libelle Zomerweek. Ook daar won ze de harten van de bezoekers met haar ad remme gevoel voor humor en aandacht voor detail. Libelle-hoofdredacteur Hilmar Mulder: “Els was schaamteloos, geestig en scherp. Haar Juultjes, zoals ze zelf noemde, waren razend populair bij onze lezers. Met rake observaties en soms een tikje cynische pen, een eigenzinnig geluid dat we nog steeds missen. Heel verdrietig dat de bladenwereld het nu zonder dit kenmerkende geluid en deze legendarische dame moet doen. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. Haar leven was groots en meeslepend en dat is de stilte die ze achterlaat ook.”