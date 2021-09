Tim Douwsma gaat viral met ‘statement uit zijn hart’ tegen coronapas: “Dit is niet mijn wereld”

Op Instagram en Twitter deelt hij een ‘statement uit zijn hart’, waarin hij schrijft niet mee te doen aan de tweedeling die de coronapas teweeg brengt. “Ik doe niet mee aan medische apartheid. Mijn wereld is voor iedereen”, klinkt het.

Trending Tim

Sinds hij zijn bericht dinsdagavond online slingerde, is #TimDouwsma trending op Twitter. Talloze mensen zijn het met de zanger eens en delen zijn statement, maar het regent ook kritische reacties.

Door zich zo openlijk tegen de coronapas uit te spreken, lijkt het erop dat Tim Douwsma voorlopig niet zal optreden. Want om zijn shows te kunnen bezoeken, hebben fans vanaf 13 jaar een coronapas nodig. In zijn statement laat Tim weten ‘met een brok in zijn keel dit bericht te schrijven’. “Ik heb geen idee wat ik nu moet gaan doen. Maar we zullen een weg vinden. Ik sta op: als vader en als mens. Dit is niet mijn wereld en niet onze toekomst”, laat hij weten.

Het volledige bericht kun je hieronder lezen:

Bron: Instagram Tim Douwsma