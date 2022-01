Maandenlang deed Tim samen met het het team van BOOS onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag rond de succesvolle talentenjacht. Tientallen meldingen kwamen binnen over Jeroen Rietbergen, Marco Borsato, Ali B en een regisseur bij The voice.

Opvallende uitspraken

Opvallend is dat dit weekend op social media een video uit 2012 verscheen met daarin beelden van Tim die zelf vrouwonvriendelijke dingen zegt. Zo zegt hij voorafgaand aan een interview met Zimra Geurts: “Die moet met iedereen op de foto, omdat ze net even wat grotere tieten heeft dan de rest van Nederland” en “Ik heb een tip, laat een tiet zien”. Verder zegt hij in een gesprek met influencer Anna Nooshin over de cultuur bij BNNVARA dat daar achter de schermen ‘ook veel onderlinge relaties zijn’.

Excuses

In een reactie aan het AD laat hij weten ‘zich te schamen’ voor zijn uitspraken. Uiteraard biedt hij ook zijn excuses aan. “Het was in 2012: backstage bij Spuiten en Slikken”, legt hij uit. Tim was jarenlang presentator van dit BNNVARA-programma over drugs en sex. “Ik heb veel geleerd sindsdien, zoals over meer van zulke onderwerpen: homofobie, racisme en validisme. Het was fout en excuses zijn gepast.”

Reactie Zimra

Een paar dagen later reageert Zimra zelf fel op het voorval van jaren geleden: “Ik vergeef het Tim en ik vergeef het ook mezelf dat ik me zoveel dommer heb voorgedaan dan ik ben”, schrijft ze op haar Instagram. “En ik ben dankbaar voor de leerlessen die het ons geeft.” Ze is niet gediend van de manier waarop Tim online wordt weggezet op basis van de uitspraken van een decennium geleden.

Oude koeien

“Als je dus zelf een keer verkeerde opmerkingen hebt gemaakt, dan verlies je daarmee het recht om op een later moment in je leven een zéér waardevolle documentaire te maken over verkeerd gedrag? Want wie heeft er nou weer nog nooit eerder iets verkeerd gedaan of zich op een bepaalde manier gedragen, waar je later op terug bent gekomen?”, vraagt Zimra zich af. “Het is vooral bij de meesten niet vastgelegd op camera en voor altijd terug te vinden op het internet. Dus dat is wel weer lekker makkelijk oordelen vanaf je toetsenbord.”

Bron: AD, Instagram.