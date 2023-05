Tina Turner op 83-jarige leeftijd overleden

De woordvoerder van Tina Turner zegt in een verklaring dat de zangeres na een lang ziekbed vredig is heengegaan in haar huis in Küsnacht in Zwitserland. Tina Turner is 83 jaar oud geworden. “Met haar verliest de wereld een muzieklegende en een rolmodel.”

Grootste hits Tina Turner

Tina Turner, ook wel bekend als de Queen of Rock ‘n Roll, was de artiestennaam van Anna Mae Bullock. Ze werd geboren in Brownsville in de Amerikaanse staat Tennessee. In de jaren zestig en zeventig scoorde Turner grote hits, als River Deep, Mountain High, met haar toenmalige echtgenoot Ike Turner. Na hun scheiding volgde een succesvolle solocarrière met grote hits als Proud Mary, Private Dancer, What’s love got to do with it en (Simply) The Best. Met 200 miljoen verkochte platen is ze de best verkopende vrouwelijke rockartiest. Over het leven van Tina Turner is een musical gemaakt die wereldwijd nog steeds te zien is.

Bron: ANP