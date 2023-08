Tineke Beishuizen (1938-2023): “Lieve Tineke, als ik aan jou denk, denk ik aan je grote hart”

Libelle-coryfee Tineke Beishuizen is op 84-jarige leeftijd overleden, precies in het jaar waarin ze vijftig jaar voor Libelle schreef. Hoofdredacteur Hilmar Mulder, voormalig hoofdredacteur Franska Stuy en oud-collega’s, vrienden Wieke Biesheuvel en Alex Verburg én Marjolein Bastin, gedenken deze bijzondere vrouw.

Christien Jansen Libelle

Tineke Beishuizen & Libelle

In 1973 start Tineke als redacteur voor Libelle met de rubriek Blikopener, een consumentenpagina waarin ze schreef over bijvoorbeeld de smeuïgheid van verschillende soorten pindakaas, of hoe de verhouding was tussen de erwtjes in blik en het lekwater. Echt leuk vond ze dat niet, maar inventief als Tineke was, zette ze haar zoons in als Keuringsdienst. Die stukjes waren zo leuk dat daar de succesrubriek Bij mij thuis uit voortvloeide. Al volgden er wel boze brieven van lezeressen nadat ze had gemeld dat de namen van haar kinderen verzonnen waren. Er bleken namelijk nogal wat kinderen naar hen te zijn vernoemd...

Dat Tineke ook open en bloot over haar scheiding schreef, zinde de toenmalige hoofdredacteur niet. Daar schrééf je toch niet over? Daar bedacht Tineke het volgende op: Het dagboek van Anne-Wil, over een weduwe met opgroeiende kinderen. Daarin kon ze meteen haar eigen gevoelens van eenzaamheid, rouw en verdriet kwijt. Het is tot op de dag van vandaag een van de meest geliefde en best gelezen rubrieken van Libelle. Toen Tinekes zoons uit huis waren, werd Bij mij thuis omgedoopt tot Tineke. En vanaf 1994 schreef ze voor Libelle ook nog eens de populaire rubriek Vrouwen. Overigens schreef Tineke niet alleen voor Libelle; ook Mieke van Maerle in het tijdschrift Flair was van haar hand. Verder scheef ze songteksten voor onder anderen Rob de Nijs en Liesbeth List, scenario’s voor de tv-serie Spangen en een aantal bestsellers.

Dág Tineke, dank je wel Tot ons grote verdriet is een van Libelle’s grootste iconen overleden. Columnist, auteur van een enorme hoeveelheid boeken en songteksten. Geestelijk moeder van de rubrieken Vrouwen, Tineke en natuurlijk Anne-Wil. Hoeveel mensen lezen dit oer-feuilleton in Libelle niet als eerste, voordat ze ook maar een blik op de andere artikelen werpen? Ik ben intens dankbaar voor alles wat zij voor Libelle heeft betekend. Dank je wel Tineke, voor álles.

Hilmar Mulder

Lieve Tineke, Als ik aan jou denk... denk ik aan onze eerste ontmoeting, in 1992. Jij, de ‘columnprofessor’. Aan onze vriendschap vanaf de eerste Libelle Zomerweek. Aan hoe we ons tranen lachten tijdens die (22!) Zomerweken. Aan de mailtjes en telefoontjes over wat we belachelijk vonden, krankzinnig, of juist boeiend. Aan het samen afvallen, samen aankomen en daarvan samen balen – al vond jij het soms wel knus, zo’n vetrol die je kon vastpakken: “Want dan ben ik nooit alleen!” Aan je rake typeringen, gefluisterd als we ergens zaten te lunchen. “Kijk Wiek, daar komt een pratende aardappel aan.” Als ik aan jou denk, denk ik aan je grote hart. Vluchtelingen uit Oekraïne konden op jou rekenen. Als ik aan jou denk, denk ik aan Beisheuvel en Bieshuizen, zoals we ons graag voorstelden. Denk ik aan... nooit meer Beis & Bies. Lieve Tineke, wat ga ik je missen.

Wieke

Met Beis kon je lachen... ...al kwam ze soms pinnig uit de hoek. Toen iemand eens bij een signeersessie stond te treuzelen, wees ze op het stapeltje boeken: “Dít is nieuw en dáár is de kassa.” We hielden contact, ook toen ik niet meer voor Libelle schreef. Dan mailde ze: ‘Afspraak? Vragen we Wieke ook. Dan wordt het helemaal top!’ Waarover we het hadden? Over van alles. Haar vader, die “altijd op sterven lag net als zij op vakantie wilde.” De dementie van haar moeder, een schrikbeeld. Wat ze destijds van het huwelijk had verwacht: “Niets. Dus dat is uitgekomen.” Waarom haar eerste boek zo lang op zich liet wachten: “Het leek me zo veel tikwerk.” Over levensgezel Jan, om wiens mening ze vroeg als het niet wilde vlotten. “Leuke column.” “Verdomme, Jan, het is een HOOFDSTUK!” Over de ouderdom ook: “Als iemand gaat rochelen, ben ik weg.” In een van haar laatste mails schreef ze: ‘Ik ben mijn boekje met verjaardagen kwijt en weet van niemand meer de datum. Zat jij niet een beetje in dit jaargetijde? Indien ja: van harte, lieve Alex, en nog veel mooie jaren!’

Alex Verburg

Lieve Tineke, Mei 1998. Niemand, behalve de toenmalige hoofdredacteur, wist dat ik hem zou opvolgen. Ik zag jou op het Libelle Zomerweek-podium met de redactie het Libelle Zomerweek-lied zingen: Zomerweek aan het Muiderstrand op de melodie van Zonder jou. Een podium vol ‘coniferen’ – coryfeeën – een vondst van Jan Kruis. Met dé Tineke, die – samen met honderdduizenden lezeressen – mijn nieuwe werkgever ging worden. Toen we een halfjaar later officieel kennismaakten, waren we allebei wat nerveus. Jij afwachtend (wat zou dit nu weer voor een rare snuiter zijn?), en ik zat daar tegenover een beroemdheid. Dankzij je creativiteit wist je mijn ideeën altijd tot iets mooiers, spannenders en grappigers om te draaien. Het aftasten veranderde in brainstormen, lachen en genieten. Jij: altijd jong van geest, nieuwsgierig naar alles wat in de wereld gebeurde. En ik: blij omdat ik na onze gesprekken met nieuwe ideeën terugkwam. Ik heb veel van je geleerd, onder andere het woord ‘vooruitplassen’, hoe vrouwen voor vertrek altijd eerst naar de wc gaan omdat je nooit weet wanneer je weer kunt. Gek om te zeggen, maar als ik vooruitplas, denk ik nog altijd aan je. Elke dag dus. Lieve Tineke, dank je wel voor je wijsheid en je humor. Dank je wel dat je er voor me was.

Franska