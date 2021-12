Tineke Schouten (67): “Soms lig ik er nog wakker van of ik mijn teksten wel ken”

Waarom moeten we naar Dubbel komen?

“Omdat het hoog tijd is dat we weer met z’n allen kunnen lachen! Het is spik­splinternieuw, er is hard gewerkt en het wordt hartstikke leuk.”

Wat was voor jou de grootste uitdaging bij het maken je voorstelling?

“Ik heb jarenlang met zeven muzikanten gewerkt, maar die heb ik moeten laten gaan vanwege corona. Ze hebben elders werk gevonden en nu sta ik met drie man op het podium. Dat voelt toch heel anders. Als het goed is, zul je het niet of nauwelijks merken, maar het was wel een uitdaging.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“‘Stick to your plan’, zegt mijn producent. En mijn oude moedertje zegt altijd: ‘Dóórrrzetten! Het wordt vanzelf weer avond en ochtend.’”

Waar kun jij wakker van liggen?

“Na veertig jaar kan ik er nog steeds van wakker liggen of ik mijn teksten wel ken, de show wel goed genoeg is en of ik voldoende materiaal heb.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“‘Oké’. Naar m’n producent over een beslissing die moest worden genomen.”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Om dan toch maar weer het toneel op te gaan en met drie muzikanten te gaan werken. En om een pauze in te lassen in mijn show. Het is tegenwoordig heel hip om een show zonder pauze te maken.”

Op wie zou jij wat meer willen lijken?

“Ik zou willen lijken op mensen die goed kunnen organiseren en alles onder controle hebben. Maar ik leid aan het Kaandorp-syndroom: het lukt nooit om met z’n allen mooi op de kerstkaart te staan of met z’n allen op vakantie te gaan.”

Wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?

“Nou… Er gaat weleens iets mis op het toneel met al die snelle verkleedpartijen!”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Dat je heel veel kunt als je maar doorzet en niet zeurt.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“Op de zondagen gingen we eerst even naar de kerk om te bedanken, maar daarna deden we altijd iets wat wij kinderen wilden doen. Naar de Antwerpse Vogeltjesmarkt en dan met een hondje terugkomen of naar het zwembad in Zeist.”

Waar fiets jij voor om?

“Een patatje met satésaus is wel heel lekker.”

Wat zou je je jongere zelf mee willen geven?

“Neem je tijd. Ik was vaak gehaast en bang. Toen ik mijn kindjes kreeg, begon ik net succes te krijgen. Ik ben gewoon doorgegaan.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Op mijn twee dochters en zeven kleinkinderen.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Organisatietalent had me lekker geleken.”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Ik kan mezelf wijsmaken dat ik dingen niet hoef te doen.”

Welke film heeft grote indruk op je gemaakt?

“Ik keek nooit series, maar door de lockdown ben ik ervoor gaan zitten: The Crown en Escobar.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Niemand.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Ik neem veel te veel kleding voor iedereen mee. Uit de sale, daar hou ik van.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Er is onlangs een heel lieve zestienjarige fan van me overleden. Ze kwam altijd met haar tantes en nam snoep mee voor de muzikanten. Ik heb een traantje weggepinkt.”

Vier je kerst?

“Altijd! Bepaalde tradities moet je hooghouden, anders wordt het leven helemaal kil. Ik wil altijd even naar de kerstmis en daarna thuis krentenbollen eten bij de kerstboom en het stalletje.”