Tjarda (36) is blind en wordt de burgemeester van Leiderdorp

Struik is pas de tweede blinde burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente.

Nieuwe burgemeester

Het kabinet moet Struik nog benoemen, meldt Omroep West, maar gisteren werd ze door de gemeenteraad van Leiderdorp al voorgedragen als nieuwe burgemeester. “We hebben, net als elf jaar geleden, wéér een goede keuze gemaakt”, aldus voorzitter Hugo Langenberg van de vertrouwenscommissie, die haar aanbeval bij de raad. Struik is de opvolger van Laila Driessen, ook VVD, die binnenkort zeventig jaar wordt en met pensioen moet.

Inclusiviteit en toegankelijkheid

“Ik ben echt een mensenmens”, reageert Struik op het nieuws bij de lokale zender Sleutelstad. “En als burgemeester draait het om mensen.” Ze zette zich als raadslid in Zeist naar eigen zeggen al in voor inclusiviteit en toegankelijkheid. Als burgemeester wil ze dat nog meer doen. “Toegankelijkheid is wat mij betreft breder dan de fysieke leefomgeving. Het gaat ook om digitale toegankelijkheid en de toegankelijkheid van onze voorzieningen.”

‘Blindfluencer’ Tjarda Struik

Anderhalf jaar geleden begon Struik onder de naam ‘Blindfluencer’ filmpjes op TikTok te plaatsen. Daarbij laat ze niet alleen zichzelf, maar ook haar kinderen zien. Ook deelt ze video’s over hoe het is om blind te zijn en laat ze vooral zien wat ze allemaal wél kan.

Op haar website maakt Struik haar levensdoel verder duidelijk. ‘Hoezo kan iemand die blind is geen influencer worden, vloggen, spreken in het openbaar of de samenleving representeren binnen de politiek? Ik geloof dat dat allemaal kan’, schrijft ze. ‘En dat is dan ook precies wat ik doe! Met als doel mensen te inspireren en motiveren, altijd en overal.’

Bron: NOS