Tjitske Reidinga helpt mensen voor wie Moederdag moeilijk is: “Gratis boeket samenstellen”

Op 15 mei, de dag na Moederdag, staat Tjitske voor deze mensen klaar met een bos bloemen.

Moederdag Tjitske Reidinga

Actrice Tjitske Reidinga wil mensen voor wie Moederdag een lastige dag is een hart onder de riem steken. Op het Amstelveld in Amsterdam heeft ze een bloemenzee gemaakt, en iedereen die wat troost kan gebruiken mag hier gratis een boeket komen samenstellen.

Tjitske is niet alleen bekend als actrice, maar staat ook bekend om haar prachtige bloemeninstallaties en -creaties. In een Instagram-post zei de actrice daarover: “Sinds twee jaar ben ik werkzaam op de bloemenmarkt op het Amstelveld in Amsterdam. Door mijn werk zie ik wat voor verschil bloemen kunnen maken. Hierdoor heb ik het idee gekregen om een zee van bloemen op het Amstelveld in Amsterdam te creëren. Hier kunnen mensen zelf gratis boeketten samenstellen. En misschien is er ook ruimte om een praatje met elkaar te maken.”

De tekst gaat verder onder de video.

Boeket samenstellen

Om ervoor te zorgen dat er die dag genoeg bloemen zijn, zocht de actrice samenwerking met Bloemenbureau Holland. Iedereens is welkom om maandag 15 mei langs te komen op het Amstelveld, waar Tjitske een boeket voor je kan samenstellen.

Bron: Instagram