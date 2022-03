Toch maar niet: Rogier cancelt date met Frank

De twee gingen eind 2020 uit elkaar en sindsdien hebben ze flink met modder gegooid naar elkaar. Toch leek het even dat zowel Frank als Rogier het wel zagen zitten om elkaar nog een keer te zien.

Persoonlijke omstandigheden Frank en Rogier

Eind vorig jaar werd nog bekend gemaakt dat RTL de samenwerking met het televisieduo had verbroken. De vechtscheiding tussen de twee was hier een belangrijke reden voor. “Door persoonlijke omstandigheden is het voor Frank en Rogier niet meer mogelijk om als duo de succesvolle programma’s te presenteren bij RTL die ze voorheen deden”, zo stond er in het statement. “Daar heeft RTL alle begrip voor, maar daarmee komt nu een einde aan de vaste samenwerking. De beëindiging is in harmonie besloten en alle partijen kijken terug op een bewogen tijd die niettemin mooie televisie heeft opgeleverd.”

Toch maar niet op date

Door het programma Eating With My Ex: Going Dutch nam de situatie een verrassende wending: Frank en Rogier leken weer met elkaar te praten en daarom nodigde Discovery+ de exen uit om mee te doen. In het programma spreken ex-partners elkaar voor het eerst over hun relatiebreuk.

Nu heeft Rogier alsnog besloten niet met Frank te willen daten, meldt De Telegraaf. Na lang nadenken lijkt het hem toch geen goed idee. “Ik vind dat ik het niet kan maken tegenover mijn nieuwe grote liefde. Ik sta er gewoonweg niet achter om te daten met Frank”, vertelt hij de site Bekende Buren.

Rogier zegt dat er ook een andere reden is om niet met Frank te daten, maar daar wil hij zich niet over uitlaten. ”Ach, voor het geld hoefde ik het überhaupt niet te doen. Frank zal het wel jammer vinden, maar het is niet anders.”

Bron: De Telegraaf, Bekende Buren