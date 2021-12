Volgens meteoroloog Yannick Damen van Weeronline is de kans daardoor groot dat ook de rest van de maand zacht verloopt. “De scherpste kantjes zijn er waarschijnlijk wel af na de eerste januaridagen. Daarbij biedt rustig hogedrukweer halverwege de maand wel enige hoop op enkele koude en heldere nachten.”

Zacht begin van het jaar

Januari lijkt dus zachter dan gewoonlijk te worden. Normaal is het dan 5 à 6 graden, met een minimum van een graad of 1. “Waarschijnlijk zitten we daar regelmatig boven met overdag meestal 5 à 10 graden en ’s nachts positieve temperaturen.” Het zachte weer heeft te maken met de positie van een hogedrukgebied, dat ten zuiden van ons land komt te liggen. Dat levert begin van de maand een zuidwestenwind op die warme lucht vanuit de Canarische Eilanden helemaal naar Nederland blaast.

Er is hoop...

Ben je een echte winterliefhebber? Met een beetje geluk verplaatst het hogedrukgebied zich halverwege de maand naar het noorden, wat rustiger en kouder weer oplevert. Klaart het op, dan kan het zelfs gaan vriezen.

Wanneer er ook nog mist ontstaat, blijft het ook overdag koud. Helaas zal het daarbij blijven en blijft een échte vorstperiode uit. Schaatsen op natuurijs zit er in januari niet in. “Al kan schaatsen na een paar nachten met matige vorst misschien wel op een enkele ijsbaan. Dat zagen we ook in december”, zegt Damen.

Minder stormen

Bij januari horen van west naar oost zeven tot dertien nachten met vorst. Dat aantal ligt volgens de meteoroloog dit jaar waarschijnlijk lager vanwege het zachte weer. “Het aantal dagen dat het wit wordt door sneeuw lijkt op één hand te tellen”, zegt Damen. Wat wel opvallend is, is dat januari normaal de maand is met de meeste stormen van het hele jaar. Het kan uiteraard ook in 2022 in januari gaan stormen, maar de kans is kleiner door het rustige weer.

Qua neerslag wordt het wel een gemiddelde maand. “We verwachten een vrij normale hoeveelheid neerslag van 74 millimeter gemiddeld over Nederland. De maand begint nat, waarna het rustige weer halverwege de maand meer droge dagen brengt.”

Bron: Weeronline.