Toespraak Dieuwertje Blok tijdens Dodenherdenking maakt diepe indruk: ‘Prachtig’

Aansluitend aan het thema ‘Leven met oorlog’ sprak ze over het boek dat zij publiceerde over haar moeder.

Toespraak

“Ik probeer het me voor te stellen. Kijk naar foto’s uit die tijd. Een vol strand in Zandvoort op een zonnige zomerdag in 1941. Genomen vanaf het duin en naast de trap richting strand een groot bord: ‘Voor Joden Verboden’”, sprak Blok.

“Iedereen op dat volle strand was erlangs gekomen. Wat hebben ze gedacht, hebben ze het gezien, weggekeken? En vaak denk ik dan: wat zou ik doen? Zo’n bord dat een groep landgenoten wegzet. Mensen terugbrengt tot één deeltje van wie ze zijn, hun kleur, religie, afkomst. Went zoiets? Zou ik wegkijken?”

Elke dag

Blok besloot haar toespraak door het belang van het leren van de geschiedenis te benadrukken. Ook zei ze nog dat mensen ook vandaag de dag niet teruggebracht moeten worden tot één deel van hun verhaal. “Het is heel mooi één dag per jaar twee minuten te herdenken, maar eigenlijk zouden dit soort vragen ons elke dag bezig moeten houden. Wat kunnen we leren van de geschiedenis, hoe doen we het zelf?”

Oorlogsdagboek

Nadat de presentatrice het oorlogsdagboek van haar moeder vond, ontdekte ze nieuwe kanten van haar én zichzelf, vertelde ze aan Nouveau. Dieuwertjes moeder, Henny, borg haar oorlogsdagboek in een hoedendoos op. Zelfs na haar dood bleef het geheim. Uiteindelijk vond Dieuwertje het twee jaar na het overlijden van haar vader Dick. Samen met haar zus Tessel kwam ze de hoedendoos tegen. Ze dachten te weten wat er in zat, maar werden verrast door de vondst van het dagboek. “Blijkbaar waren we, letterlijk, nooit tot de bodem gegaan.” Op de kaft van het schriftje staat ‘Keobgad nav Ynneh’ geschreven; dagboek van Henny, maar dan achterstevoren.

Reacties

Op Twitter werd het ene na het andere bericht geplaatst over de toespraak van Dieuwertje, en werd de presentatrice bedankt voor haar mooie woorden.

