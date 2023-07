Toestand Van der Sar na hersenbloeding zorgelijk

De voormalig international werd vrijdag tijdens zijn vakantie in Kroatië met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

‘‘De familie Van der Sar is - net als Ajax - dankbaar en diep onder indruk van de vele steunbetuigingen’’, stelt de club waar Van der Sar tot eind mei algemeen directeur was. De spelers van Ajax kwamen voor het oefenduel met FC Den Bosch zaterdagmiddag allemaal het veld op met een keepersshirt met daarop de naam van Van der Sar.

Zware periode

Van der Sar besloot na een slopend en tegenvallend seizoen op te stappen als eindverantwoordelijke bij de club uit Amsterdam. “Na bijna elf jaar in de directie ben ik op”, liet hij toen weten. “We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen.”

Van der Sar (52) keerde eind 2012 terug bij Ajax, waar hij ooit als doelman debuteerde in het profvoetbal. Met Ajax en Manchester United won Van der Sar, onder meer, de Champions League. Hij kwam 130 keer uit voor het Nederlands elftal.

Onmiddellijk nadat bekend was geworden dat Van der Sar was getroffen door een hersenbloeding, kwamen er uit de nationale en internationale voetbalwereld talloze steunbetuigingen. “Namens iedereen bij PSV: Veel sterkte en beterschap voor Edwin”, reageerden de Eindhovenaren bijvoorbeeld.

Internationaal

Ook internationaal maakte het zorgelijke nieuws over Van der Sar veel los. “Wensen je een snel herstel, Edwin”, twitterde wereldvoetbalbond FIFA. Uit de Premier League zei zijn oude club Manchester United: “Al onze liefde en kracht gaan uit naar jou, Edwin.”

Eind 2009 werd ook de vrouw van Van der Sar getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar zelf was destijds doelman van Manchester United.

