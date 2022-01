Toi et moi-ringen zijn ringen die typisch gezien net niet helemaal dicht zijn en waarbij je de ‘opening’ op de bovenkant van je vinger draagt. Aan beide ‘uiteindes’ van de ring zit een edelsteen of diamant, of iets dat daarop lijkt. Soms lijken ze haast om elkaar heen gevlochten, bij meer moderne varianten zijn de stenen naast elkaar geplaatst met een klein beetje ruimte ertussen.

Twee eenlingen

Een toi et moi-ring heeft een hele romantische betekenis: de ring staat vaak symbool voor de verbondenheid tussen twee geliefdes. De twee edelstenen of diamanten die met elkaar verbonden zijn door de ring, maar toch ook nét los van elkaar staan, benadrukt dat er in een typische relatie twee eenlingen samen verdergaan.

Verbinding

Een jij en ik-ring is daarom ook een heel geschikt cadeau voor een partner waarmee je niet van plan bent om te trouwen en wie je in die zin ook geen trouwring zou geven, maar met wie je wel de rest van je leven samen wil zijn. De ring benadrukt dan zonder een huwelijk wel de verbinding tussen twee geliefdes.

Shoppen maar

Zwijmel jij ook al bijna weg? Wij ook, dus daarom hebben we de mooiste en relatief betaalbare toi et moi-ringen op een rij gezet. Zo'n ring kan namelijk door bijvoorbeeld de materiaal- of steenkeuze aardig aan de prijs zijn, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn:

1. Minimalistische, vergulde toi et moi-ring van PDPaola - €29,-

Een heel verfijnde, minimalistische toi et moi-ring is deze van PDPaola. Subtiel en met één steen in plaats van twee: een zikronia.

Toi et moi-ring Beeld PDPaola

2. Robuuste toi et moi-ring van Bandhu - €49,-

Deze moderne, rubooste toi et moi-ring van Bandhu heeft helemaal geen stenen, maar wel twee verdikte uiteindes waardoor je toch ziet dat er twee eenlingen verbonden worden door de ring.

toi et moi-ring van Bandhu Beeld Bandhu

3. Lieflijke toi et moi-ring met klavertje vier van MyJewellery - €14,99

Dit ringetje is heel geschikt voor wie niet van nette, klassiekere ringen houdt. Het klavertje benadrukt de speelsheid en het geluk van degene die hem draagt.

Toi et moi-ring MJ Beeld MyJewellery

4. Sierlijke toi et moi-ring met krul van PDPaola - €24,95

Deze ring is minder minimalistisch dan de andere van PDPaola in deze lijst: met een rechthoekig steentje en krullerig uiteinde aan de andere kant is dit een ring die best opvallend is aan de hand van de drager.

Toi et moi-ring PDPaola Beeld PDPaola

5. Toi et moi-ring met bergkristallen van Spiru - €19,99

Deze ring heeft misschien wel het meest wel van een klassieke toi et moi-ring, maar is ingelegd met bergkristallen in plaats van diamanten of zikronia.

Toi et moi-ring Spiru Beeld Spiru

