Tom uit ‘Boer zoekt vrouw’ is opnieuw vader geworden en deelt té lief familiekiekje

Het is het tweede kindje voor Tom en Marieke, die al een 2-jarig zoontje hebben: Moos.

‘Hollands welvaren’

“Kees maakt het inmiddels goed”, laten de trotse ouders weten aan RTL Boulevard. “Het is een heel gezond, ‘Hollands welvaren’-jongetje. En een heel tevreden baby.”

RS-virus

Maar niet lang na de bevalling werd de kleine Kees flink ziek: toen hij pas tien dagen oud was, kreeg hij het RS-virus. “Hij heeft drie dagen in het ziekenhuis gelegen met hoge koorts en benauwdheid”, vertelt Tom. “Het was akelig, maar fijn dat-ie in het ziekenhuis lag.” “We waren in goede handen”, vult Marieke aan. Kees is nu nog wat snotterig en heeft veel last van slijm. “Maar het is een jochie van het platteland hè. Hij is sterk en komt er snel weer bovenop”, aldus een trotse papa.

Eerdere aankondiging

Tom maakte in juli op Instagram bekend dat hij weer vader zou worden. Hij plaatste toen een kiekje van zichzelf, Marieke en zijn zoontje Moos op het strand met de heugelijke aankondiging: ‘We zijn superblij, want er komt een broertje of zusje bij!’.

Boer zoekt vrouw

Tom deed in 2014 mee aan het programma Boer zoekt vrouw. Hij kreeg een record aantal brieven, namelijk 1800. Zijn keuze viel uiteindelijk op kapster Rimke en de twee kregen een relatie. De relatie hield niet heel lang stand en nadat het uit ging liep Tom Marieke tegen het lijf op een evenement in Schagen.

Ook bij Libelle is boer Tom een bekend gezicht:

