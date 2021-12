Boer Tom Beeld Libelle

Tom uit ‘Boer zoekt vrouw’ is opnieuw vader geworden

Het is feest in huize Groot: boer Tom, bekend van Boer zoekt vrouw, en zijn partner Marieke zijn de trotse ouders geworden van een jongetje genaamd Kees. Hoewel de twee het nieuws nog niet officieel hebben bekend gemaakt, is de naam van het jongetje wel aan de Instagrambio van Marieke toegevoegd.