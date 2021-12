Ton van Royen was zaaddonor voor huisvriendin Nathalie: “Heleen riep meteen: ‘Je moet Ton hebben!’”

Nathalie was al jaren een vriendin van Heleen en Ton van Royen toen zij vertelde dat ze graag moeder wilde worden, maar geen geschikte partner kon vinden. Heleen, toen nog getrouwd met Ton, bedacht de oplossing. “Toen Nathalie vertelde dat ze graag moeder wilde worden, maar geen geschikte man kon vinden, riep Heleen: ‘Dan moet je Ton hebben!’ Een paar jaar later belde Nathalie me, of ik de donor wilde zijn van haar kind. Ik zei meteen ja”, vertelt Ton. “Nathalie is er naar Noah toe open over dat ik zijn vader ben. Ik speel geen rol in de opvoeding, maar ik zie hem ongeveer eens per maand en ben er voor hem.”

BEKIJK OOK: Ton van Royen over donorschap: “Het is een prachtig ventje”:

Mooiste cadeau

“Ton gaf mij het mooiste cadeau dat iemand me kon geven”, vertelt Nathalie. En wat Heleen heeft gedaan, is natuurlijk ook groots. Er zullen niet veel vrouwen zijn die zeggen: ‘Joh, misschien wil mijn man je wel helpen zwanger te worden.’ Heleen is echt one of a kind. En Ton net zo. Dat het zo goed zou uitpakken, had niemand durven dromen.”

Vertrouwd

Heleen wist dat het goed zou gaan: “Ton zou nooit raar gaan doen, het kind opeens opeisen of zo. En Nathalie is verstandig en lief. Dus dat zou wel goed komen. Het is precies zo gegaan als we allemaal hoopten, geweldig.”

Het hele interview met de familie van Royen lees je op Libelle.nl, in de digitale editie, in de app en in Libelle 54, vanaf donderdag 9 december in de winkel.