Tranen en kippenvel: Karsu en Belle Perez ontroeren met bijzonder duet in ‘Beste zangers’

Een kleine twee maanden lang zongen Roel van Velzen, Karsu, Joe Buck, Belle Perez, Bökkers, Anneke van Giersbergen en Alides Hidding de sterren van de hemel, onder leiding van gastheer en presentator Jan Smit. Niet traditioneel op Ibiza, zoals alle voorgaande jaren, maar in een knusse boerderijsetting in Zuid-Limburg. Ook niks mis mee, natuurlijk.

Tweetalig duet

In de laatste aflevering van het seizoen mochten de vocale helden een collega-zanger(es) uitkiezen om een duet mee te zingen. Voor Karsu (31) was het meteen duidelijk: ze wilde niets liever dan een nummer ‘delen’ met Belle Perez (45). Het werd een compleet eigen versie van het Franse nummer Je suis malade van Lara Fabian. Waar Belle de Franse stukken voor haar rekening nam, had Karsu een deel van het lied voor de gelegenheid naar het Turks laten vertalen.

Het resultaat was een loepzuiver Frans-Turks duet dat voor kippenvel en tranen bij zowel de kijkers als de deelnemers en Jan Smit zorgde. “Wat een stemmen”, “Sprakeloos” en “Ik versta er niks van, maar heb kippenvel all over”, klinkt het op Twitter:

Voor iedereen die het gemist heeft want dit mag je gewoon niet missen ❤😭💔❤😭💔

Karsu & Belle Perez - Je suis malade #bestezangershttps://t.co/a3nXP1ODBt — Invloerencer Jasmina ياسمينا (@JasminaOnline) 28 oktober 2021

Belle wat doe je vanavond???



duet samen met Karsu ‘Je suis malade’



geen woorden meer, muziek dendert bij me binnen..



alles even vergeten tijdens deze beleving#bestezangers — Fons Wolterink (@salvamearunner) 28 oktober 2021

😳 Daar krijg je gewoon tranen van in je ogen. En zeer zeker niet omdat het zo slecht was. Wauw...#BesteZangers — Suus 💛💚 (@Ooievaar070) 28 oktober 2021

Sprakeloos.. 🤯🤩 Je suis malade 😱 #bestezangers — Daan ✿ (@Daanklxxs) 28 oktober 2021

Sodemieter, ik versta er niks van maar heb kippenvel all over! #Karsu #Belle #bestezangers — 𝕊𝕦𝕫𝕒𝕟𝕟𝕖 𝕧𝕒𝕟 𝕕𝕖𝕣 𝕃𝕒𝕒𝕟 🌱💉 (@laan_suzanne) 28 oktober 2021

Ik ben nog helemaal blown away door Belle en Karsu… wat een performance was dat! Wat een gevoel. Al een aantal dagen uitgekeken naar dat duet en het stelde alles behalve teleur!#BesteZangers — Delano (@Dazzling_Delano) 28 oktober 2021

Bron: Twitter & NPO Start