Trek je regenjas maar aan, want de herfst barst los

Al als je maandag opstaat, moet je direct rekening houden met slecht weer. Met een beetje pech zorgt dat ook voor overlast in de ochtendspits. Daarnaast kan plaatselijk wateroverlast ontstaan, meldt Weeronline.

Vanuit het noordwesten trekt een regenzone naar het zuidoosten, met veel nattigheid in de ochtend en een deel van de middag. Vooral in de Randstad regent het veel. In de oostelijke regio’s is het dan overwegend bewolkt met wat lichte regen of motregen.

Veel wind

Tijdens de avondspits is de regenzone weggetrokken, maar dat betekent niet dat er een einde komt aan het onstuimige weer. Daarachter verschijnt alweer de volgende storing met talrijke buien met mogelijk ook onweer.

Er is niet alleen veel regen, de wind wordt boven land matig tot vrij krachtig. In de kustregio’s wordt windkracht 6 of 7 verwacht en is kans op windstoten.

Hele week regen

Na maandag is het nog niet gedaan met het slechte weer. Dinsdag zijn er ook weer veel buien, soms met onweer of hagel.

Het voelt koud aan

Het is frisser dan normaal rond deze tijd. Eind september zijn temperaturen van 17 of 18 graden gebruikelijk, de komende dagen wordt het niet warmer dan 13 tot 15 graden. Als het regent, voelt het nog iets kouder aan. Dus niet alleen een regenjas, maar ook een warme trui is geen overbodige luxe.

Oktober begint beter

Als in komend weekend oktober begint, wordt het wat beter weer. In de eerste week van oktober wordt het een stuk warmer: gemiddeld 18 graden, met soms zelfs uitschieters naar 20 graden. Het is iets droger en er is geregeld zon te zien. Helaas neemt aan het einde van die week de kans op buien weer toe.

Bron: Weeronline