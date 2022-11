Triest: het is voor veel mensen met een beperking bijna onmogelijk om met de trein te reizen

Belangenorganisatie Ieder(in) luidt de noodklok, zo schrijft NU.nl. NS laat weten zo gauw geen oplossing te zien.

Treinreizen lastig voor mensen met beperking

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn vaak afhankelijk van de trein. De auto pakken is in veel gevallen namelijk geen optie, omdat ze vaak niet zelf kunnen rijden. Nu is het reizen met de trein voor mensen met een beperking vaak al lastig: soms hebben ze hulp bij het in – en uitstappen nodig en moet er een werkende lift aanwezig zijn – en dat laatste is lang niet overal zo.

Achterblijven op het station

Door personeelstekort is die hulp bij het in- en uitstappen er tegenwoordig in veel gevallen niet meer. Ook zorgt de enorme drukte in de trein ervoor dat mensen in een rolstoel soms niet mee kunnen.

“Als de treinen wel rijden, dan zijn het vaak kortere treinen, waardoor die vaak heel erg druk zijn. We krijgen meldingen van mensen in een rolstoel die dan niet meer in de trein komen en achterblijven op het station. Of met heel veel moeite wel in de trein komen”, zegt Martin Boerjan, beleidsmedewerker mobiliteit en toegankelijkheid bij Ieder(in).

Reisassistentie onbetrouwbaar

Hij vult aan: “We krijgen ook nog steeds meldingen van mensen bij wie de reisassistentie op het laatste moment wordt afgezegd of voor wie de reisassistentie niet klaarstaat op het vertrek- of aankomstperron. Ook zijn op veel stations de liften kapot, waardoor mensen überhaupt niet op of van het perron kunnen komen.”

NS reageert

Een woordvoerder van de NS zegt over dit probleem: “Momenteel is de reisassistentie en toegankelijkheid op stations niet wat reizigers van ons gewend zijn. Dat vinden we heel vervelend, en dat spijt ons ook.”

Compensatieregeling

Het bedrijft stelt wel een compensatieregeling beschikbaar voor reizigers met een beperking die de trein moeten missen vanwege uitval van reisassistentie. NS is in gesprek met partnerorganisaties, andere OV-aanbieders en de overheid voor een lange termijnoplossing.

