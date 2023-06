Tropisch weer op komst: Nederland is dit weekend het warmste land van Europa

De temperatuur stijgt flink en het wordt zelfs tropisch warm.

Nergens warmer

We kunnen dit weekend dus volop genieten van zomers weer. Nergens is Europa is het beter vertoeven dan hier. “Bij ons schijnt de zon en in Zuid-Spanje is het dit weekend waarschijnlijk bewolkt”, zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke.

Tropisch weer

Donderdag en vrijdag wordt het al lekker weer, maar de zon maakt dit weekend pas echt overuren. Zowel op zaterdag als op zondag stijgt het kwik op verschillende plaatsen richting tropische temperaturen van zo’n 30 graden. Regionaal tikt de thermometer zelfs de 31 graden aan.

Smeren maar

Het KNMI waarschuwt alvast voor een hoge zonkracht. Vrijdag, zaterdag en zondag krijgt Nederland te maken met zonkracht 7. Vergeet je dus niet in te smeren, want binnen tien minuten kun je al verbranden.

Wist je dat het UV-zonlicht toeneemt naarmate de zon hoger staat? Warmte heeft geen invloed op de zonkracht. Op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of zelfs sterker zijn dan op een warme dag. Zodra de zon schijnt, is het dus belangrijk om te smeren. Zo dik hoor je zonnebrand eigenlijk te smeren.

Zonnige zomer?

Het is trouwens nog onzeker of het na zondag ook nog zomers warm blijft. Kuipers Munneke benadrukt dat de aankomende warmte (helaas!) niets zegt over het verdere verloop van de zomer. Dus probeer er dit weekend zoveel mogelijk van te genieten.

Bastaardsatijnrups

Mocht je dit weekend een dag je naar het strand gaan, let dan wel goed op. Het warme weer zorgt ook voor een toename van bastaardsatijnrupsen op het strand. En dat kan best gevaarlijk zijn. Heb je toch klachten? Volg dan dit stappenplan.

Bron: KNMI, Weeronline, NOS