Tropische temperaturen in aantocht: misschien zelfs een hittegolf?

We hebben onze Hollandse zomer tot nu toe vooral overdekt doorgebracht. En het leek ook meer op herfst dan zomer. Gelukkig wordt dat de komende tijd meer dan goed gemaakt. Het begin van de week blijven de temperaturen rond de 24 à 25 graden. Vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer.

Oostelijke wind

Er gaat namelijk een oostelijke wind waaien en die voeren een warme lucht aan vanuit Oost-Europa, waardoor Nederland een significante temperatuurtoename zal ervaren. Vrijdag zal het kwik al stijgen naar waarden tussen de 26 en 30 graden, vooral in het zuiden en zuidoosten van het land. Zaterdag wordt het écht bloedheet, met temperaturen ruim boven de 30 graden door het hele land.

Een mogelijke hittegolf?

Weer online hint zelfs op de mogelijkheid van een hittegolf. Voor een officiële hittegolf moeten we minstens vijf dagen achter elkaar temperaturen van 25 graden of hoger hebben, waarvan drie dagen de 30 graden overschrijden. Dat klinkt heerlijk, maar wist je dat hitte gevaarlijk kan zijn? En vrouwen kunnen er nóg slechter tegen dan mannen. Belangrijk is dan ook vooral dat je er goed bij blijft drinken.

Of die er ook echt aankomt, blijft nog even afwachten. Maar één ding is zeker: de zomerse warmte komt met volle kracht terug.

Een typisch zomerse snack is watermeloen. En dat is nog hartstikke gezond ook.

Bron: Weer online